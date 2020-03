Le foreste stanno lentamente perdendo la loro capacità di assorbire carbonio

Le foreste tropicali forniscono all'uomo una grande varietà di benefici: medicine, cibo, ripari, acqua e, sopratutto, rappresentano circa la metà di tutto l'assorbimento di carbonio terrestre. Tuttavia, questa tendenza potrebbe essere invertita e la capacità di assorbire l'anidride carbonica potrebbe esaurirsi.

Le foreste tropicali di tutto il mondo, infatti, si stanno lentamente saturando mentre le emissioni dell'uomo continuano ad aumentare di anno in anno. Così, un team di ricercatori dell'Europa e dell'Africa ha monitorato i dati sulla crescita degli alberi delle foreste da oltre 11 paesi in Africa, risalenti a oltre 50 anni fa. Successivamente, hanno confrontato quei dati con 300 appezzamenti di foresta pluviale amazzonica.

Nonostante l'aumento della foresta dovuto all'aumento dei livelli di CO2, poiché gli alberi crescono più velocemente in ambienti ricchi di carbonio, il vantaggio fornito è stato più che annullato dalla perdita di alberi a causa del caldo estremo e della siccità. Il team ha poi estrapolato i dati per simulare un modello di perdita degli alberi nei prossimi 20 anni. Secondo i risultati, pubblicati sulla rivista Nature, la capacità di assorbimento del carbonio delle foreste africane studiate diminuirà del 14% entro il 2030.

In Amazzonia, invece, si prevede che la capacità di assorbimento del carbonio della foresta raggiungerà lo zero entro il 2035. "Questa diminuzione è decenni più avanti di quanto previsto dai modelli climatici più pessimistici", ha dichiarato Wannes Hubau, esperto di ecosistemi forestali. "La mortalità è una parte naturale del ciclo degli alberi forestali. Tuttavia, pompando così tanta CO2 nell'aria, abbiamo accelerato questo ciclo e fatto esplodere la sua grandezza fino a proporzioni sconosciute", dichiara l'uomo all'Agence France-Presse.

Diversi paesi hanno annunciato piani per piantare più alberi e molte grandi aziende pianificano piani di rimboschimento su larga scala per compensare le loro emissioni di carbonio. "Oltre a una forte protezione per le foreste tropicali intatte, saranno necessarie riduzioni ancora più rapide delle emissioni antropogeniche di gas serra rispetto a quelle stabilite nell'accordo di Parigi per prevenire i catastrofici cambiamenti climatici", afferma infine Anja Rammig, della School of Life Sciences dell'Università tecnica di Monaco.