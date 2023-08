Foreste degli USA in pericolo: entro 2070 emetteranno CO2 invece di assorbirla

Le foreste sono sempre state considerate i polmoni del nostro pianeta, assorbendo il carbonio e contribuendo a mantenere l'equilibrio del nostro ecosistema. Tuttavia, un recente rapporto del Dipartimento dell'Agricoltura degli USA afferma che entro il 2070, questi luoghi potrebbero rilasciare molto più carbonio di quanto ne immagazzinano.

Questo cambiamento drastico potrebbe vedere le foreste, escludendo quelle dell'Alaska, cessare di assorbire l'equivalente delle emissioni di circa 40 centrali a carbone ogni anno.

In una foresta sana, i nuovi alberi crescono, maturano e, alla fine, muoiono, facendo spazio a nuovi arrivati. Tuttavia, in Nord America, non si stanno piantando abbastanza giovani e permettendo loro di crescere. Questo squilibrio tra foreste mature e giovani, combinato con le minacce del cambiamento climatico come incendi, siccità e tempeste, potrebbe portare le foreste a morire più di quanto crescano.

I "giovani" sono essenziali perché assorbono rapidamente il carbonio durante la loro crescita. Se in futuro avremo meno alberi in crescita, le foreste americane potrebbero assorbire meno carbonio ogni anno. Anche se piantare nuove foreste potrebbe sembrare una soluzione, lo spazio è limitato e spesso conteso da interessi industriali (inoltre non ci sono abbastanza alberi).

Mentre alcuni suggeriscono di abbattere le vecchie foreste per fare spazio a quelle nuove, questa idea si basa su una scienza obsoleta. Questi insiemi verdi e pieni di biodiversità, anche se a crescita lenta, continuano a sequestrare carbonio, forse addirittura a tassi superiori rispetto alle foreste giovani.

Questi luoghi non sono solo depositi di carbonio; offrono una miriade di servizi ecosistemici, dalla prevenzione dell'erosione al miglioramento della qualità dell'aria e dell'acqua. Proteggere questi ecosistemi è essenziale. Eppure, nonostante le prenesse, molte di queste preziose foreste sono ancora abbattute... e la natura si ribella.