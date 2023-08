La forma degli elettroni è incredibilmente rotonda

Gli elettroni, quei minuscoli abitanti del mondo subatomico, sono davvero (molto!) rotondi. Una recente misurazione ha confermato la forma sferica di queste particelle con un grado di precisione mai raggiunto prima, come riportato sulla rivista Science del 7 luglio.

Questa scoperta non fa altro che intensificare il mistero di come l'universo sia pervaso di materia piuttosto che dalla sua controparte, l'antimateria. Qualsiasi asimmetria nella forma dell'elettrone, in particolare nella distribuzione della sua carica elettrica, potrebbe indicare un'asimmetria correlata nelle leggi della natura, capace di spiegare questa caratteristica distintiva del cosmo.

La misurazione, che riguarda una proprietà chiamata momento di dipolo elettrico dell'elettrone, è due volte più precisa rispetto alla precedente migliore misurazione della forma dell'elettrone. Tanya Roussy, fisica dell'Università del Colorado a Boulder, ha commentato con entusiasmo che se gli elettroni avessero le dimensioni della Terra, qualsiasi asimmetria nella loro forma sarebbe su una scala più piccola di un atomo.

Per valutare la forma della particella, il team ha osservato questi minuscoli abitanti del mondo subatomico mentre ruotavano in un campo elettrico. Se non fossero stati rotondi, ma leggermente a forma di uovo, un campo elettrico avrebbe esercitato una coppia su di loro. Sì, lo sappiamo: al livello più fondamentale, gli elettroni sono particelle puntiformi, senza una dimensione e forma definite... ma c'è una spiegazione.

Nella teoria quantistica dei campi, si può pensare agli elettroni come circondati da particelle "virtuali" temporanee che emergono e scompaiono, conferendo a ciascun elettrone un alone sferico di carica elettrica. Se si scoprisse la forma uovo, potrebbe indicare come l'universo sia diventato sbilanciato verso la materia.

Il Big Bang, secondo la teoria, avrebbe dovuto creare materia e antimateria in parti uguali. Ma la materia nel nostro universo è comune, mentre l'antimateria è rara. I fisici teorici hanno suggerito che l'esistenza di certe particelle subatomiche possa aver inclinato la bilancia verso la materia, ma per adesso nessuna traccia.

Il mistero, insomma, è ancora aperto.