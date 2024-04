Una forma geometrica chiamata 'Sfinge' potrebbe risolvere un dilemma in biologia

La natura sembra prediligere certe direzioni, un fenomeno noto come chiralità, che vede molecole quasi identiche influenzare il mondo in modi radicalmente diversi a seconda del loro orientamento, destro o sinistro.

Un team internazionale di ricercatori ha recentemente condotto uno studio che getta luce su questo affascinante aspetto della biologia, suggerendo che la combinazione di geometria e fisica basilare possa essere la chiave per comprendere alcune delle configurazioni più enigmatiche della vita.

Utilizzando una forma semplice basata su triangoli, soprannominata "sfinge" per la sua unicità, gli scienziati hanno esplorato come queste tessere possano auto-organizzarsi in modelli chiralmente orientati (a proposito, ecco cosa c'è sotto la vera Sfinge).

La sfinge, la forma chiralica 2D più basilare che possa essere composta da triangoli, offre una finestra sul modo in cui gli elementi possono aggregarsi in sistemi biologici densamente affollati. Attraverso modelli computerizzati, il team ha esaminato come le tessere "sfinge" di orientamento destro e sinistro tendano a raggrupparsi sotto condizioni di energia variabile, simili a variazioni di temperatura.

Hanno scoperto che, a basse energie, le tessere tendono a formare cluster chiralmente omogenei, dimostrando come, persino in un sistema ridotto all'essenziale, possano emergere modelli ordinate dal caos. Questo studio non solo fornisce spunti su come la chiralità si manifesti nella materia vivente, ma apre anche potenziali vie di ricerca che potrebbero spaziare dallo studio dei gusci virali alla comprensione di come il magnetismo possa aver innescato reazioni a catena che hanno conferito alla vita la sua assimetria molecolare.

Pubblicata su Physical Review Research, questa ricerca potrebbe avere implicazioni di vasta portata, offrendo nuove prospettive su uno dei dilemmi più persistenti della scienza... un'altra domanda: ma chi ha levato il naso alla Sfinge?

