Sarà questa la forma rivoluzionaria che avranno i veicoli spaziali in futuro

L'indagine sull'esistenza e la natura della materia e dell'energia oscura è da tempo al centro delle ricerche in astrofisica, ma le risposte restano elusive. Nel tentativo di illuminare questi misteri, una recente della NASA propone un metodo tanto innovativo quanto assurdo. Si tratta di costruire navicelle spaziali tetraedriche.

Il piano consiste nell'utilizzare un gruppo di navicelle spaziali che volano insieme formando una specie di piramide a tre dimensioni, chiamata tetraedro. Queste navicelle saranno equipaggiate con degli strumenti molto sofisticati, chiamati interferometri, che possono misurare con estrema precisione le distanze e le variazioni nel campo gravitazionale del Sole.

L'idea è che queste misure precise ci aiutino a notare delle piccole anomalie o deviazioni rispetto a quello che ci aspettiamo secondo le teorie attuali, come la relatività generale di Einstein. Le navicelle proposte dalla NASA useranno una tecnologia chiamata interferometria, che permette di misurare distanze molto, molto piccole e le variazioni minime nel modo in cui si muove e si comporta la gravità intorno al Sole.

Questa misurazione precisa è importante perché piccole differenze da quello che ci aspettiamo possono dirci se ci sono nuove leggi della fisica che non conosciamo ancora. A tal proposito vale la pena ricordare che una legge della fisica è stata di recente messa in discussione.

Questo ambizioso progetto non solo testa la relatività generale a scale mai esplorate prima, ma si spinge oltre, proponendo di esplorare altri aspetti del sistema solare e teorie gravitazionali alternative. Gli obiettivi scientifici secondari della missione saranno dettagliati in lavori futuri, tra cui l'esplorazione di fenomeni come il possibile Pianeta 9 e l'analisi delle onde gravitazionali in una gamma di frequenze attualmente inaccessibili.

