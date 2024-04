Dai forma ai tuoi sogni con la stampante 3D Anycubic Kobra 2 in OFFERTA

Anycubic Kobra 2 Stampante 3D è una Stampante 3D autolivellante con Sistema LeviQ 2.0, Sistema di estrusione a doppio ingranaggio. Dalle dimensioni compatte, pari a 220 x 220 x 250 mm, non occupa particolare spazio. Prendila adesso con il 5% di sconto, pagandola solo 218,49 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Questa stampante ti consente di risparmiare fino al 75% del tempo di stampa. Il nuovissimo sistema di livellamento automatico LeviQ 2.0, insieme a un design modulare su misura, permette di ottenere uno smart offset dell'asse Z senza il bisogno di regolazioni manuali. Ma non solo: l'offset dell'asse Z può essere personalizzato per soddisfare le diverse esigenze di stampa.

La struttura di estrusione a doppia ingranaggi controlla con precisione la fuoriuscita del materiale. La potenza dell'estrusore aggiornato raggiunge fino a 60 watt, facendo rapidamente sciogliere il filamento grazie a una migliore fluidità. Il ventilatore di raffreddamento può raggiungere fino a 7000 giri/min.

L'asse Z adotta una struttura a doppia vite filettata, riducendo la resistenza al sollevamento durante la stampa. Appiattisce la piattaforma di costruzione e riduce lo spessore delle stampe, offrendo eccellenti risultati di stampa anche a velocità più elevate.

La piastra magnetica a molla di aspirazione consente di rimuovere facilmente il risultato. Schermo touchscreen a colori da 4,3 pollici che ti aggiorna in modo chiaro sul processo di lavorazione.

Ricordiamo che in questo momento c'è il 5% di sconto, e la pagherai solo 218,49 euro.

