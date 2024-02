Questa è la forma delle sonde alieni, secondo gli scienziati

Tra le stelle che punteggiano il cielo notturno, si cela un mistero che da secoli alimenta la curiosità umana: siamo soli nell'universo? La risposta potrebbe giacere non tanto nell'arrivo di astronavi aliene, quanto nella scoperta di sonde extraterrestri, messaggeri silenziosi di civiltà lontane.

Immaginate per un momento di trovarvi di fronte a un oggetto proveniente da un altro mondo, un artefatto che attraversa le distanze astronomiche con lo scopo di esplorare, forse, proprio il nostro pianeta. Questa non è la trama di un romanzo di fantascienza, ma l'oggetto di studio di eminenti scienziati che, tra le aule di Harvard e i laboratori sparsi per il globo, si interrogano sulla forma, la sostanza e la tecnologia che potrebbero caratterizzare tali sonde.

La curiosità per questi oggetti non è nuova. Già nel 2017, l'interesse della comunità scientifica venne catturato da Oumuamua, un oggetto interstellare dalla forma insolitamente allungata che sfrecciò vicino al nostro sistema solare, sollevando interrogativi e speculazioni.

Ma cosa rende una sonda aliena così diversa da quelle terrestri? Secondo gli esperti, le sfide principali riguardano la distanza e il tempo: viaggiare tra le stelle richiede tecnologie che superano l'attuale comprensione umana, come la capacità di resistere agli impatti con detriti spaziali e l'esposizione a radiazioni, oltre alla necessità di materiali con caratteristiche di durezza e resistenza finora sconosciute.

Ma supponiamo che una civiltà aliena abbia superato tali ostacoli, creando sonde capaci di raggiungere il nostro sistema solare. Come potremmo riconoscerle? Gli scienziati suggeriscono di prestare attenzione alle "tecnofirme", segnali non naturali che potrebbero indicare la presenza di tecnologia extraterrestre, come specifiche frequenze radio o pattern di comunicazione insoliti.

E se un giorno riuscissimo a intercettare un messaggio da una di queste sonde, ci troveremmo di fronte a una delle più grandi scoperte della storia umana, un primo contatto che potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo e del nostro posto in esso.