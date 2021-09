Ogni forma di vita terrestre, quindi anche la nostra, dipende dai funghi

I miceti, più comunemente conosciuti come funghi, sono un regno di organismi che comprende oltre 700 mila specie attualmente conosciute. Queste sono le nozioni scientifiche, ma quello che potresti non sapere è che la nostra vita dipende da loro.

Di funghi ce ne sono visibili, come quelli che si raccolgono dopo una bella piovuta per fare il risotto, a quelli che offrono "esperienze" grazie alle loro capacità psicoattive, anche se a volte rischiano di essere molto pericolosi, come per l'uomo che si iniettò funghi allucinogeni in vena.

E anche di invisibili. Nel terreno, sotto le rocce, nascosti tra le radici degli alberi, nell'acqua, dentro la nostra bocca, dal vino alla birra, dal pane allo yogurt. Possiamo trovarli dappertutto, anche adesso stai inalando le loro spore.

Grazie alla loro incredibile vastità spesso essenziale per la nostra alimentazione, tanto che basterebbe inserire nella propria dieta soltanto 84g di funghi per migliorare la salute, e alla loro capacità di proteggere dall'erosione e di arieggiare i terreni, i miceti legano tutto ciò che vi è di vivente attorno a noi.

Vengono chiamati anche decompositori primari visto che amano banchettare con le "carcasse" organiche di alberi, foglie e piante. Tradd Cotter, un celebre micologo, li chiama "chiavi molecolari" in quanto possedenti capacità in grado di sbloccare un numero enorme di legami chimici. In effetti senza la loro esistenza i nostri ecosistemi crollerebbero.

Sebbene essenziali non dobbiamo pensare ai funghi come il centro della nostra vita ma, come ha effettivamente suggerito Cotter, a delle chiavi. Grazie a loro l'interconnessione tra specie e mondo è decisamente più semplice.

Attualmente sul pianeta Terra la maggior parte della biomassa è composta da piante ma se pensiamo ai funghi come al sistema circolatorio, al sistema nervoso, a degli organismi in grado di sostenere la vita di tutti gli altri, potremmo dire che anche loro ne fanno parte.

D'altra parte non sono neanche così diversi dalle piante, i funghi. Entrambi assorbono acqua e minerali dal sottosuolo, grazie alle radici. Entrambi convertono la luce solare in energia, grazie alla fotosintesi. Entrambi trattengono anidrite carbonica e producono ossigeno.

Le istituzioni didattiche, così come anche la comunità scientifica, non hanno preso sul serio i funghi, considerati come delle strane piante dalle radici ma dal corpo carnoso, fino al '69, quando vennero riconosciuti come un regno distinto della vita.

Eppure i funghi, oltre ad essere così essenziali per la prosperazione della vita, sono anche tra i primi abitanti della terra. Il più antico fossile di micete confermato risale a 800 milioni di anni fa, incredibile vero?