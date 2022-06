Format inaspettato per la Rai: The Rap Game con Wad, Roshelle e Capo Plaza

Giusto un po' di tempo fa trattavamo su queste pagine la pubblicazione integrale online della prima stagione di MTV Spit con Marracash, format dedicato al rap di cui in molti hanno nostalgia. Ebbene, sembra che i fan del genere abbiano ora un nuovo show a cui dare un'occhiata. Infatti, la Rai ha annunciato The Rap Game.

È da un bel po' di tempo che non si vede in Italia uno show dedicato al mondo del rap in grado di attirare particolarmente l'attenzione e forse è anche per questo che in molti sono ancora soliti fare riferimento a MTV Spit quando si parla di un programma televisivo di questo tipo. Adesso, però, il succitato The Rap Game prova a convincere il pubblico, includendo una giuria formata da Wad, Capo Plaza e Roshelle.

Si tratta di tre figure note agli amanti del rap italiano, ma per chi non lo sapesse "Wad", all'anagrafe Michele Caporosso, è un noto conduttore radiofonico legato a Radio Deejay. Capo Plaza è invece un rapper conosciuto per hit come "Giovane Fuoriclasse", che al momento in cui scriviamo raccoglie oltre 105 milioni di visualizzazioni su YouTube. Roshelle, pseudonimo di Rossella Discolo, è un'artista urban italiana che ha partecipato al talent "X Factor" nel 2016. Uno dei suoi brani più conosciuti è "Tutti Frutty" con Don Joe.

In cosa consiste il programma? Si tratta di un talent show suddiviso in 8 episodi, che vede sfidarsi ragazze e ragazzi con età compresa tra 18 e 25 anni. Al centro di tutto c'è il rap, mentre in palio c'è un contratto discografico. Non vi sveliamo troppo delle dinamiche del format, in quanto sarà giusto scoprirle a tempo debito. Si tratta in ogni caso di uno show quasi inaspettato per "mamma Rai", che ricorda per certi versi "Rhythm+Flow", reality musicale di Netflix che ha già appassionato gli amanti del rap statunitensi e francesi.

C'è da dire però che, come spiegato dallo stesso Wad su Instagram, "The Rap Game" è in realtà un format BBC già testato con il pubblico inglese e americano. Insomma, mediante l'annuncio effettuato nella giornata del 28 giugno 2022 nell'ambito della presentazione dei palinsesti TV, la Rai sembra voler puntare su un pubblico giovane, abituato alle nuove tecnologie e allo streaming. Non a caso, "The Rap Game" è stato inserito negli annunci legati a RaiPlay. Lo show si rivelerà un successo? Staremo a vedere.