Quali formati legge il lettore Blu Ray? Dipende dal singolo lettore

I lettori Blu-Ray, necessari per supportare lo standard Blu-ray concepito da Sony come successore del DVD, sono particolarmente utili per riuscire a vedere film a qualità particolarmente elevata nel caso di collezionismo di CD o nella mancanza di una connessione adatta a guardare contenuti in streaming. Ma quali formati supportano?

Questa domanda in realtà ha una risposta piuttosto semplice: generalmente, tutti i lettori Blu Ray attualmente in commercio supportano sia i film Blu-ray che i classici DVD, assieme anche a standard video quali AVI (DivX), MP4, MKV, MPEG-2, MPEG-4, MKV, M4V, 3GP, MOV, Xvid, WMV e altri ancora, ma ciò a seconda del tipo specifico di lettore Blu Ray. Può capitare invece che manchi il supporto a Blu Ray 3D o ai dischi riscrivibili, sempre in base al lettore interessato. Per quanto concerne invece i formati audio, solitamente tra quelli supportati ci sono AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV e WMA.

Volendo proprio scendere nei dettagli tecnici, i supporti multimediali letti da un lettore Blu-ray sono divisibili in diverse categorie a seconda della tecnologia: nel caso dei dischi Blu-ray, per esempio, abbiamo i Blu-ray 3D BD-ROM, i BD-R (quelli masterizzabili in casa), BD-R DL (masterizzabili in casa e a doppio strato, per contenere più dati), BD-RE (masterizzabili e riscrivibili) e BD-RE DL (come i precedenti, ma a doppio strato). Nel caso dei DVD, invece, possiamo trovare i DVD Video (qualunque film acquistato), DVD±R (masterizzabile), DVD±R DL (masterizzabile a doppio strato) e DVD±RW (masterizzabile e riscrivibile).

In altre parole, per essere certi di quali formati sono supportati da un lettore Blu-ray specifico l’unica soluzione è verificare nella scheda tecnica quali sigle sono presenti.

