Il formato HEIC dell'iPhone sta facendo bocciare molti studenti agli esami universitari

La storia che arriva dagli Stati Uniti ha dell'incredibile. Molti studenti sono stati rimandati all'esame di ammissione all'Università a causa del formato HEIC delle fotografie introdotto da Apple su iPhone ed iPad.

La vicenda è stata ripresa anche da The Verge, che ha raccontato la storia di uno studente californiano che, in base al regolamento scolastico in vigore, ha scelto di caricare le risposte del test sul sito del College Board tramite una fotografia scattata con l'iPhone. Il caricamento però non è andato a buon fine in quanto evidentemente il sistema non supporta il formato HEIC.

Questo errore fa scadere il timer per la consegna, che arriva allo zero e provoca l'automatica bocciatura, costringendo gli studenti a riprovarci qualche settimana dopo.

Il College Board solo di recente si è accorto del problema, ed ha diffuso una guida in cui spiega agli studenti come impostare un formato diverso dall'HEIC per le fotografie: è necessario aprire l'applicazione Impostazioni, fare tap su "Fotocamera" e nel pannello che si apre selezionare "Formati". A questo punto la spunta dovrà essere spostata da "Efficienza Elevata", che porta al salvataggio delle fotografie e in formato HEIC, a "più compatibile".

Apple ha implementato l'HEIC nel 2017 con iOS 11, per ridurre il peso delle immagini. Nonostante ciò, però, non è stato adottato da molti siti web e formati internet.