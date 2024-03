Quali sono state le forme più bizzarre mai evolute dai dinosauri?

Tutti amano i dinosauri. Fanno parte della nostra cultura da ormai due secoli e molte generazioni sono cresciuti in loro compagnia, grazie a libri, giocattoli, film e videogiochi. Non tutte le specie scoperte possono essere però considerate famose, in particolare quelle dall'aspetto più bizzarro.

Nel corso del tempo, i paleontologi ne hanno scoperti davvero parecchi. 1.000 specie ufficialmente riconosciute, più decine di specie che erano a metà strada nel proprio cammino evolutivo tra il mondo dei rettili e quelli degli uccelli veri e propri. È dunque normale che i paleontologi abbiano trovato delle specie dalle forme davvero bislacche, capaci di provocare un sorriso o suscitare la fantasia del pubblico, ad un primo semplicistico sguardo.

Fra le specie probabilmente più particolari c'è Ubirajara jubatus, che viene considerato uno degli animali più strani mai comparsi sulla Terra. Ad una prima occhiata infatti poteva anche sembrare un dinosauro piumato come tanti altri, sennonché i paleontologi hanno scoperto che sulle sue spalle crescevano degli strani aghi, usati probabilmente per la comunicazione e la competizione sessuale.

Un altro dinosauro dalle forme molto strane è l'Halszkaraptor, la cui descrizione è stata effettuata dal paleontologo italiano Andrea Cau. Era un piccolo teropode, parente dei Velociraptor, che visse durante il Cretaceo e la cui forma ricorda molto quella di un cigno o di una gallinella d'acqua.

Scoperto in Mongolia, il Deinocheirus mirificus era invece un grosso ornithomimosauro dalle poderosa braccia (lunghe oltre i 2,5 m) e dai grandi artigli, che presentava anche una testa particolarmente piccola e una gobba, lungo la schiena. Per anni creduto un predatore, si è poi scoperto che era un erbivoro e che utilizzava i suoi artigli non solo per difesa, ma anche per tirare a sé le piante acquatiche di cui si cibava e che crescevano nei fiumi che un tempo bagnavano l'attuale regione desertica del Gobi.

Il Deinocheirus non era l'unico dinosauro dotato di grandi artigli e dalla forma particolare. Anche altri animali erbivori svilupparono artigli lunghissimi, risultando goffi agli occhi dei primi scopritori.

Se si effettua una riflessione storica, tuttavia, ci si rende conto che gran parte dei dinosauri - all'epoca della loro scoperta - soffrirono di questo problema nei confronti dell'opinione pubblica.

Per anni la stampa descrisse per esempio i sauropodi come delle stranissime lucertole che nuotavano pigramente nelle paludi, mentre per decenni lo Spinosauro venne considerato uno degli animali più strani mai prodotti dalla natura, per via della sua vena. Oggi, invece, questi animali sono apprezzati e considerati sicuramente molto meno bizzarri, rispetto un tempo.

Questo cambiamento nella percezione del pubblico probabilmente è avvenuto grazie alla massiccia presenza delle rappresentazioni artistiche e filmiche di questi animali, nel corso degli ultimi trenta - cinquant'anni, nei documentari e nei film. È quindi probabile che anche le specie oggi considerate più strane (per esempio il Deinocheirus) un giorno verranno considerati "normali" o apprezzate dal pubblico di appassionati.

