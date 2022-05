Le forme della città influenzano il tempo meteorologico, scopre uno studio unico

La forma dell'ambiente urbano potrebbe essere importante per tanti motivi, tra cui anche per le precipitazioni. Secondo un nuovo studio, infatti, le città triangolari sembrano subire una minor quantità di pioggia rispetto a quelle quadrate o circolari. Un documento che potrebbe riscrivere gli ambienti urbani futuri.

Nel paper, pubblicato sulla rivista Earth's Journal, gli scienziati hanno analizzato se la forma di una città potesse influenzare il tempo meteorologico. Potrebbe sembrare assurdo, ma da quanto è emerso dallo studio pare che la forma degli ambienti abitati possa influire davvero sulle precipitazioni. Alcune città circolari - come Londra - sono le più umide della Terra.

Successivamente i ricercatori hanno confrontato la forma della città, insieme a dei modelli Weather Research e Forecasting, con altre informazioni su questi centri abitati (come le correnti d'aria). I risultati hanno rivelato che l'influenza della forma è maggiore nelle città in contesti costieri poiché il flusso d'aria proveniente interagisce con la brezza marina.

Sono le città triangolari quelle ad avere una minore percentuale di precipitazioni. Al primo posto troviamo le città circolari e al secondo quelle quadrate. "Con la considerazione che il cambiamento climatico intensificherà i rischi delle precipitazioni in futuro, le città globali hanno speso ingenti risorse per studiare e implementare una varietà di infrastrutture come strategie di adattamento", scrivono gli autori dello studio.

"I nostri risultati identificano un ruolo dell'assetto urbano finora poco compreso ma importante soprattutto nelle regioni costiere. La forma circolare della città mostra i potenziali rischi di precipitazioni estreme e il conseguente rischio di inondazione”.

A proposito, ma qual è la città più piccola del mondo?