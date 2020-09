Quante forme di vita sono necessarie per creare il segnale di fosfina trovato su Venere?

Il segnale di fosfina trovato su Venere ha sicuramente riacceso la speranza di trovare forme di vita all'interno del nostro Sistema Solare. Al momento, infatti, non conosciamo alcun modo per creare la fosfina senza che la vita faccia parte dell'equazione. Quante forme di vita sono necessarie per creare il segnale individuato?

La fosfina rilevata nelle nuvole venusiane è uguale a concentrazioni di 20 parti per miliardo. Secondo un nuovo studio di Mansavi Lingam e Abraham Loeb pubblicato il 16 settembre, dovrebbe essere presente una quantità plausibile di vita. Ciò significa che possiamo ancora contare la vita come una possibile fonte del gas fosfina.

Studi precedenti, infatti, stavano cercando un modello per determinare se un pianeta fosse abitato da forma di vite o no. Il modello si basa sulla chimica sbilanciata. Ad esempio, se qualcuno dovesse guardare il nostro pianeta da anni luce di distanza, noterebbe che la concentrazione di ossigeno nella nostra atmosfera è di dieci ordini di grandezza superiore a quella che dovrebbe essere per l'equilibrio chimico. Questo squilibrio deriva dalla vita sulla Terra che crea ossigeno e lo aggiunge all'atmosfera. Lo stesso ragionamento può essere condotto con la fosfina.

Che tipo di vita potrebbe esistere su Venere? Tra le nuvole a 50 km sopra la superficie del pianeta, le temperature scendono a circa 5 °C dove possono formarsi goccioline d'acqua, dissero più di cinquant'anni fa il grande fisico Carl Sagan e il biofisico Harold Morotwitz. Sagan e Morowitz immaginarono "vesciche galleggianti" viventi di circa 4 cm di diametro che trasportano una bolla di idrogeno al loro interno per rimanere in alto.

Tuttavia, la ricerca contemporanea suggerisce che la vita microbica possa essere più adatta alle nuvole venusiane: "piccole spore essiccate e cellule più grandi, metabolicamente attive, che abitano in queste goccioline".