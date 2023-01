Queste forme di vita sono rimaste intrappolate per cinque milioni di anni, ora non più

A pochi chilometri non lontano dal Mar Nero in Romania, è possibile trovare la Grotta di Movile, scoperta per la prima volta dall'uomo nel 1986. Questo luogo è unico, poiché è stato tagliato fuori dal resto del mondo circa 5,5 milioni di anni fa, e all'interno è possibile trovare delle creature davvero peculiari.

Qui è possibile trovare stretti cunicoli e pozzi verticali, e l'aria contiene meno della metà della quantità di ossigeno che si trova normalmente in superficie, oltre ad essere ricca di alti livelli di anidride carbonica e idrogeno solforato. Così come potrete immaginare, quindi, la vita che si trova al suo interno è sicuramente particolare.

In un uno studio del 1996, tre scienziati hanno identificato 48 specie, 33 delle quali erano totalmente uniche. La maggior parte delle scoperte nella caverna non riesce a vedere e non ha alcun pigmento, ma sono dotati di arti e antenne extra lunghe che aiutano questi esseri viventi a navigare all'interno dell'oscurità.

Poiché nell'ambiente non c'è luce solare, i batteri hanno bisogno di ottenere la loro energia e carbonio direttamente da reazioni chimiche, come l'ossidazione del solfuro o l'ossidazione dell'ammonio. La Grotta Movile è più paragonabile agli ecosistemi di mare profondo estremo vicino a bocche idrotermali.

La cosa ancor più interessante è che ci sono ancora molti misteri che giacciono nel profondo della Grotta del Movile. Dopo decenni di conoscenza della sua esistenza, i ricercatori ritengono che ci siano ancora molti altri abitanti da scoprire, alcuni dei quali potrebbero contenere intuizioni sulla biologia evolutiva e persino sulla natura della vita stessa.