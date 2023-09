La formica di fuoco, specie invasiva, avvistata in Italia per la prima volta

Tra le specie invasive che occupano i nostri territori, la pericolosa formica di fuoco (Solenopsis invicta) è una delle più resilienti, stabilitasi ovunque nel mondo tranne che in Europa. O almeno così si pensava, prima di essere vista da un gruppo di esperti che hanno confermato il suo arrivo in Sicilia.

Tramite una pubblicazione sulla rivista Current Biology, i ricercatori hanno reso noto il primo avvistamento europeo di questo insetto (chiamato anche formica guerriera), che potrebbe presto diffondersi in tutto il continente. Ciò potrebbe causare considerevoli danni ambientali ed economici - nonché alla salute - a partire dall'Italia.

Il ricercatore Mattia Menchetti, dell'Istituto di Biologia Evoluzionaria in Spagna, ha affermato che "S. invicta è una delle peggiori specie invasive. Può diffondersi molto in fretta e trovarla in Italia è stata una sorpresa, ma sapevamo sarebbe successo."

Entrambi i nomi della formica sono dovuti alla sua famigerata caratteristica - le punture molto dolorose inflitte da un pungiglione velenoso, che in alcuni casi possono persino indurre allo shock anafilattico. Oltre a questo, le preoccupazioni includono anche la loro capacità di distruggere le radici delle piante e quindi intere piantagioni.

Il continente europeo è riuscito ad evitare l'invasione delle formiche guerriere per un tempo sorprendentemente lungo, secondo i ricercatori. L'analisi ha rivelato la presenza di 88 formicai in un'area di 4,7 ettari; "I residenti hanno avuto a che fare con punture dolorose almeno dal 2019, quindi le formiche sono qui da un bel po'," ha aggiunto Menchetti.

Non è chiaro se la Sicilia sia stato il loro primo punto di arrivo in Europa, ma secondo le stime dei ricercatori, le condizioni ambientali e il cambiamento climatico porteranno probabilmente ad un'espansione della popolazione nel continente. Rimanendo in tema, sapete quali sono le creature invasive più pericolose?