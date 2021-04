Questa formica può restringere e far ricrescere il suo cervello

Secondo una ricerca pubblicata mercoledì sulla rivista Proceedings of the Royal Society B, l'Harpegnathos saltator - un tipo di formica - può cambiare le dimensioni del suo cervello ed è l'unico insetto noto per essere in grado di fare qualcosa del genere.

Quando la regina muore, le altre femmine inizieranno immediatamente a competere per il trono, subendo una bizzarra trasformazione interna. Alla fine della grande battaglia ci sarà solo una manciata di vincitori - chiamati "gamergates" - che inizieranno a riprodursi in massa. Quest'ultimi hanno un aspetto molto simile alle formiche operaie, ma hanno in realtà cervelli molto più piccoli.

Queste scoperte sono state dettagliate nel nuovo studio. Secondo quanto è emerso, le parti più piccole del cervello erano legate alla regione della visione e della cognizione. "Se guardi dentro i loro corpi, puoi vedere le enormi trasformazioni che subiscono", ha dichiarato al The New York Times l'autore principale dello studio e biologo della Kennesaw State University, Clint Penick.

Il motivo di questo cambiamento è semplice: i gamergate vivono le loro vite accoppiandosi e deponendo le uova nell'oscurità della colonia, non hanno davvero bisogno di essere in grado di vedere o cercare cibo. Poiché il cervello consuma carburante, la formica semplicemente elimina quelle parti per risparmiare carburante.

"Le formiche operaie hanno bisogno di un cervello grande per affrontare questi compiti cognitivi, ma i gamergates non hanno bisogno di pensare così tanto", continua Penick. "Una volta vinto il torneo, diventano poco più che macchine per la deposizione delle uova".