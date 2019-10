Questa è forse la formica più veloce del mondo e si muove tra le dune del Sahara

La velocità è importante, in natura. Gli animali più veloci hanno più probabilità di scappare dai predatori, di arrivare per primi al cibo o semplicemente predare in maniera più efficace. Tuttavia delle piccole formiche riescono a raggiungere velocità incredibili quando si muovono sulla rovente sabbia del deserto del Sahara.

Chi di noi non ha avuto la brutta esperienza, al mare, di dover raggiungere l’acqua fresca passando dalla sabbia bollente? Ci muoviamo veloci sulle dune, tenendo il piede meno tempo possibile sulla sabbia rovente. Per quanto possiamo essere veloci, però, non lo saremo mai quanto queste formiche appartenenti alla specie Cataglyphis bombycina, comunemente dette Formiche argentate del Sahara.

Come dice il nome stesso, questi insetti vivono sulla sabbia arroventata del deserto che può arrivare a toccare anche i sessanta gradi centigradi. Ma la loro capacità di vivere a temperature così elevate, già di per sé portentosa, non è ciò che le caratterizza. Uno studio dell’Università di Ulm ha, infatti, registrato la velocità incredibile che questi animali riescono a raggiungere ed ha pubblicato i risultati sulla rivista Journal Experimental Biology.

Secondo lo studio queste piccole formiche riescono a raggiungere la velocità incredibile di 0,855 metri al secondo e le loro sei gambe si muovono a circa 1,3 metri al secondo! Ma come hanno fatto gli scienziati a misurare la velocità di questa formica? Ebbene, per prima cosa le hanno seguite quando, con la pancia piena, sono tornate alle loro tane. Sapendo da dove uscivano per andare a prendere il cibo hanno posizionato, davanti all'ingresso della loro tana un tubo e, all'estremità di questo, è stato posto un cibo particolarmente appetibile per loro.

Quando esse sono uscite hanno dovuto attraversare per forza di cose il tubo in cui, dall'alto, una macchina ha misurato la loro velocità di movimento. Gli scienziati hanno poi notato che l’animale, portato in laboratorio a temperature più basse (10°C), si muoveva molto meno velocemente, raggiungendo la velocità di 0,057 m/secondo. Non solo, hanno anche notato che queste formiche veloci avevano le zampe più corte del 20% rispetto alle loro cugine più lente.