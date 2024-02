Le formiche con le ali non sono una specie diversa dalle formiche 'normali'

Durante certi periodi dell’anno, si fanno vive, attorno alle luci, delle colonie di formiche con le ali. Queste, come differentemente si pensa, non sono una specie differente di formiche “di terra”, bensì sono esemplari che stanno attraversando una specifica fase di vita.

Le formiche volanti si differenziano dei cosiddetti moscerini, in quanto hanno delle antenne piegate e una vita stretta tra il torace e l’addome, inoltre hanno due paia di ali: una più piccola dietro e una più grande avanti. Le ali spunterebbero durante il periodo di maturità sessuale, con l’obiettivo di volare alla ricerca di compagni che le aiutino a stabilire nuove colonie. Durante periodi di caldo e umidità, tipici dei mesi estivi, questi insetti si organizzano nel famoso volo nuziale.

Gli esemplari maschi e femmine sono i protagonisti di siffatto rituale di accoppiamento: i primi sono più piccoli delle formiche operaie della loro stessa specie; mentre le femmine, chiamate a volte regine vergini, sono più grandi delle loro controparti maschili e perdono le ali una volta accoppiatesi con successo.

È di dominio pubblico che insetti come le formiche sono animali sociali; perciò, vivono e lavorano insieme per sopravvivere. È per questo motivo che preferiscono vivere in colonie composte da migliaia di formiche individuali. La colonia di formiche è una delle strutture più organizzate ed efficienti che si possono trovare in natura, in cui vi è presente una sorta di sistema gerarchico in cui ogni formica ha un ruolo specializzato. Oltre agli esemplari maschi e femmina, esiste una tipologia di formica, detta operaia, che non si occupa dell’accoppiamento, bensì della cura dei piccoli, della costruzione e del mantenimento del nido.