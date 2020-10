Queste formiche contadine coltivano da sole il proprio cibo all'interno dei formicai

Molte specie diverse di formiche si nutrono di funghi che coltivano loro stessi all’interno dei loro formicai, provvedendo a scegliere i nutrimenti adatti ai fughi e, persino, secernendo specifici antibiotici per aiutarne la crescita.

Quella di coltivare la terra sembra non essere una caratteristica strettamente umana. Molte specie di formiche, infatti, coltivavano il loro cibo da molto tempo prima rispetto all’uomo e vi sono persino delle similitudini tra noi e le formiche. Si contano, infatti, più di 240 specie di formiche diverse che hanno dei veri e propri campi, all’interno dei loro formicai, dove coltivano dei funghi che poi utilizzano come cibo. Le formiche sono così specializzate nel coltivare precise specie di funghi e nello scegliere i nutrimenti più adatti, oltre a produrre loro stesse degli antibiotici per proteggere le ife. Ed ecco che scienziati dell’Università di Copenaghen hanno iniziato a studiare queste formiche che, pur avendo un cervello di ridottissime dimensioni, riescono nella complicata impresa di coltivare dei funghi e provvedere alla loro crescita.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Ecology and Evolution e viene illustrato come gli scienziati hanno osservato delle formiche provenienti dalla foresta pluviale di Panama. E’ emerso che le formiche riescono a scegliere tra più nutrimenti quelli che sono più adatti ai funghi, scartando quelli che potrebbero danneggiarli. Gli esperti hanno infatti raccolto e studiato i vari nutrimenti che le formiche sceglievano per i funghi, misurandone le qualità nutritive, tracciando un profilo nutritivo di cui i funghi avevano bisogno. Non solo, ma a partire da un cibo nuovo e sconosciuto, le formiche riuscivano a capire se fosse adatto o meno al sostentamento del fungo.

E’ stato infatti somministrato alle formiche un particolare nutrimento, una sostanza altamente proteica che esse hanno rifiutato di prendere per nutrire il fungo. Un eccesso di proteine nella dieta delle ife, infatti, avrebbe portato alla morte del fungo stesso. Ecco quindi che le formiche hanno rifiutato questo cibo molto proteico che veniva loro offerto nonostante non vi fossero altre fonti di cibo nelle vicinanze. Vi è anche una sorta di similitudine tra le nostre coltivazioni e quelle delle formiche in quanto si è diventati co-dipendenti da specifiche, e da un ridotto numero, colture esattamente come le formiche con i loro funghi.