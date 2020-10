Queste formiche sono degli esperti ingegneri capaci di costruire semplici strutture

Studiando le formiche di fuoco nero importate un gruppo di ricercatori ha scoperto la loro abilità di creare delle strutture, utilizzando semplici materiali, con le quali raggiungere il cibo.

Le formiche di fuoco nero importate (Solenopsis richteri) sono le protagoniste di questo esperimento che le ha viste ingegnarsi per raggiungere del prelibato cibo (acqua e zucchero) utilizzando semplicemente della sabbia per evitare di annegare. Lo studio si è svolto in due fasi: nella prima le formiche sono state posto nella zona di studio insieme a dei contenitori contenenti acqua e zucchero, un alimento molto prelibato per loro. Grazie alla loro struttura corporea le formiche riuscivano a galleggiare all'interno del contenitore e, allo stesso tempo, riuscivano a nutrirsi tanto che, in soli 5 minuti, sono riuscite a consumare metà del liquido nel contenitore. Nella seconda fase dell’esperimento, pubblicato sulla rivista Functional Ecology, all'interno del liquido nutritivo gli scienziati vi hanno posto un tensioattivo che è andato ad alterare la tensione superficiale dell’acqua e zucchero.

Così facendo le formiche che si sarebbero immerse nel liquido rischiava di affondare nonostante tutto. Non molto lontano dai contenitori contenenti l’acqua e lo zucchero gli scienziati hanno posto della sabbia. Mentre nella prima fase la sabbia non è stata toccata, nella seconda, onde evitare di annegare nell'acqua con il tensioattivo, le formiche hanno utilizzato la sabbia per creare delle piccole strutture e, grazie a queste, sono riuscite a raggiungere il cibo senza rischiare di annegare.

Questo esperimento denota due particolarità di questi insetti: il primo è che sono stati capaci di comprendere il cambiamento nelle ciotole con l’acqua: se prima l’acqua non comportava particolari pericoli, nel secondo caso, con il tensioattivo, le cose sono cambiate e le formiche lo hanno capito, la seconda particolarità è che questi insetti hanno usato uno strumento, la sabbia, per riuscire a raggiungere il cibo. Ecco quindi che le formiche si sono non solo accorte del cambio di situazione ma si sono anche adattate ed ingegnate per fronteggiare la difficoltà e, allo stesso tempo questi insetti hanno usato l’ambiente circostante modellandolo a loro vantaggio.