Le formiche sono fortissime, possono cadere da altezze considerevoli senza farsi niente

Per via della loro struttura, le formiche possono sopravvivere senza problemi a enormi cadute senza riportare danni. Un fattore è rappresentato dalla loro velocità terminale, che è di appena 6,4 km/h, contro quella di un corpo umano che è di ben 200 km/h.

La velocità terminale, o velocità massima raggiunta da un oggetto in caduta libera )quando la forza di gravità e la resistenza dell'aria si bilanciano), è influenzata da vari fattori, tra cui la forma e la massa dell'oggetto. Il dato sulla velocità terminale di una formica e quello di un corpo umano può variare a seconda delle condizioni specifiche. Tuttavia, il concetto di "sopravvivere a una caduta da qualsiasi distanza" è più complesso di così (ecco quante formiche ci sono nel mondo).

Mentre le formiche possono sopravvivere a cadute da altezze relativamente notevoli grazie al loro piccolo peso e all'esoscheletro che agisce come una sorta di paraurti, ciò non vale per noi esseri umani. La velocità terminale di un corpo umano è sufficientemente elevata da poter causare gravi danni o addirittura la morte in caso di cadute da altezze significative (un uomo è caduto da un'altezza di 90 metri ed è sopravvissuto, gli scienziati hanno spiegato il perché).

Il problema infatti riguarda la deformabilità del corpo umano e la sua capacità di assorbire impatti: Mentre le formiche possono "atterrare" meglio grazie alle loro dimensioni e alla struttura del corpo, gli esseri umani, a causa delle loro dimensioni e della complessità anatomica, subirebbero danni considerevoli da una caduta significativa.