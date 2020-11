Queste formiche indossano un'armatura per scontrarsi contro creature più grandi

Le formiche tagliafoglie utilizzano un metodo davvero particolare per scontrarsi contro le creature più grandi di loro: uno strato sottile ma molto resistente di un'armatura minerale. Gli esperti hanno trovato, per la prima volta, le prove di questo "rivestimento" e lo hanno riferito il 24 novembre sulla rivista Nature Communications.

La scoperta è avvenuta totalmente per caso: mentre il biologo evoluzionista Cameron Currie stava esaminando le interazioni tra le formiche e i loro microbi esterni, ha riscontrato un'insolita lucentezza bianca sugli esoscheletri dell'Acromyrmex echinatior. Esami chimici, radiografici e microscopici hanno rivelato un sottile strato di calcite contenente alti livelli di magnesio.

Quanto protegge questa armatura? I ricercatori hanno testato la durezza dell'esoscheletro della formica colpendo i pezzi corazzati (e non). Nonostante sia solo il 7% dello spessore complessivo dell'esoscheletro, il rivestimento di calcite permette di assorbire il doppio dei danni alla piccola formica che utilizza questa protezione. Non è ancora chiaro come sia fatta l'armatura, ma potrebbero essere coinvolti dei batteri.

Come se la cava l'armatura durante i combattimenti? In uno scontro fra un trio di formiche operaie con l'armatura contro una formica soldato di una specie diversa, Atta cephalotes, hanno vinto i soldati. Quasi tutte le formiche senza armatura sono state uccise dalla formica soldato, mentre la stragrande maggioranza delle formiche corazzate è sopravvissuta.

Insomma, la prova che anche questi piccoli insetti hanno ancora tanti segreti incredibili da svelarci. Non si smette mai di imparare. Come se la sono cavata delle formiche chiuse per decenni all'interno di un bunker? Quando c'è dell'acqua intorno a loro, invece?