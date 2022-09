Quante formiche ci sono al mondo? 2.5 milioni per ogni persona sulla Terra

Se tutte le formiche del mondo decidessero improvvisamente di mettersi d'accordo e conquistare la Terra potrebbero farlo. No, non è solo perché le colonie sono guidate da un unico cervello, ma anche perché per ogni essere umano sul nostro pianeta esistono circa 2.5 milioni di formiche. Incredibile, vero? La cifra totale lo è ancora di più.

Dei ricercatori hanno recentemente effettuato la "conta" più approfondita fino ad oggi della popolazione globale di questi insetti, e il totale stimato è di circa 20 quadrilioni o un bilione di bilioni di unità. In poche parole un 2 seguito da 24 zeri.

"Le formiche svolgono certamente un ruolo centrale in quasi tutti gli ecosistemi terrestri", ha affermato l'entomologo Patrick Schultheiss dell'Università di Würzburg in Germania e dell'Università di Hong Kong, nonché co-autore principale dello studio pubblicato questa settimana sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Questi insetti esistono fin dai tempi dei dinosauri, con il fossile più antico conosciuto risalente a circa 100 milioni di anni al periodo Cretaceo, ci sono più di 12.000 specie conosciute e possono essere trovate ovunque nel globo: praticamente il pianeta appartiene a loro, noi siamo dei semplici ospiti in confronto.

Tuttavia la cosa ancor più incredibile è che la loro biomassa è superiore a quella dei mammiferi selvatici e degli uccelli messi insieme.