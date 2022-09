Ma quante formiche ci sono in tutto il mondo? Avrete il mal di testa per contare gli zeri

Ma quante sono le formiche nel mondo? Secondo una ricerca pubblicata su The Conversation, ben 20 quadrilioni di insetti laboriosi sono distribuiti per tutto il globo. Se non fosse chiaro abbastanza, sono 20 miliardi di milioni, ovvero 20.000.000.000.000.000. Com’è si è fatta questa stima?

Le formiche sono una parte fondamentale della natura: aerano il terreno, disperdono i semi, creano l’habitat ideale per altri animali, sono una parte importante della catena alimentare e scompongono il materiale organico. Sapere in che quantità sono presenti questi insetti è fondamentale, in relazione alle variazioni causate dal cambiamento climatico. Sempre sul The Conversation, si stima che le formiche costituiscano circa 12 milioni di tonnellate di carbonio secco, molto di più di tutti gli uccelli e i mammiferi selvatici del mondo messi insieme.

A far parte della famiglia delle Formicidae Latreille ci sono più di 15.700 specie e sottospecie. Le grandi capacità di adattamento, unite alla straordinaria organizzazione sociale, hanno permesso a questi imenotteri di colonizzare quasi tutti gli ecosistemi e i biomi del pianeta Terra. Una domanda sorge spontanea: possibile mai che gli scienziati abbiano contato tutti gli insetti?

Sì e no.

La ricerca condotta dal dottor Mark Wong, della School of Biological Sciences dell'Università dell'Australia occidentale, ha necessitato l’analisi di ben 489 studi sulle popolazioni di formiche sparse in tutto il mondo. Ergo, l’accademico si è avventurato tra scartoffie in lingua inglese, spagnolo, francese, russo, mandarino e portoghese.

La rassegna dei dati ha preso in considerazione tutti i continenti e i principali habitat che compongono la nostra natura (dalle foreste ai deserti, dalle praterie alle città). Gli autori dei precedenti studi hanno utilizzato metodi standardizzati per la conta degli insetti, avvalendosi di trappole e “campioni di lettiera”. Dopo tutto un processo elaborazione e calcoli, si è arrivati alla cifra di 20 quadrilioni di formiche.

Vi starete chiedendo a cosa serve un valore così approssimativo e “impreciso”… Beh, grazie a questo studio, sappiamo che la cifra indicativa del numero di formiche nel mondo è almeno raddoppiata negli ultimi dieci anni.

Vi aggiorneremo nel 2032.