No, alle formiche non piacciono gli AC/DC così tanto da farli girare intondo

Un video virale sta impazzendo sui social e mostra formiche che girano intorno a una cassa che suona un brano degli AC/DC: visualizzato quasi 80 milioni di volte in poco più di un giorno, si è rivelato falso. Originariamente postato su TikTok da Gabriel Benício, ha raccolto quasi 12 milioni di mi piace e oltre 90.000 commenti in un solo giorno.

Il filmato è così ben fatto che ha lasciato molti spettatori convinti della sua autenticità. Tuttavia, Benício ha poi pubblicato un altro video in cui spiega come ha realizzato il clip utilizzando tecniche di editing sofisticate.

Nonostante la delusione di molti che credevano fosse reale, il video è convincente perché alcune specie di formiche eseguono davvero questo strano comportamento. Il fenomeno naturale noto come "ant mill" si verifica quando un gruppo di questi inseti corre in un cerchio densamente compatto, seguendo continuamente l'una l'altra in un loop infinito.

Questo comportamento è anche noto come "spirale della morte" o "cerchio della morte delle formiche", poiché gli insetti possono alla fine morire di esaurimento se il cerchio non viene interrotto.

Le spirali della morte sono causate da un'interruzione della comunicazione. Quando le formiche escono per cercare cibo, comunicano i loro schemi di movimento attraverso tracce di feromoni. Ognuna di essa in movimento lascia dietro di sé una traccia di segnali chimici che le altre seguono. Però in certe circostanze, il messaggio dei feromoni può andare perso.

Invece di seguire l'una l'altra verso un obiettivo, finiscono semplicemente per seguire chi si trova davanti a loro, che a loro volta fanno lo stesso, finendo così per girare in cerchio all'infinito (sapete che sono guidate da un singolo cervello?).

Il fenomeno è stato descritto per la prima volta dal naturalista americano William Beebe negli anni '20, che osservò una colonia di formiche che girava in un cerchio con una circonferenza di 365 metri. Non è del tutto chiaro come il fenomeno si verifichi in ambienti naturali, sebbene gli scienziati siano stati in grado di indurre spirali della morte artificiali in laboratorio.

Questo non sarà l'ultimo caso in cui una sensazione virale si rivela un falso generato al computer. Almeno in questo caso, il creatore del video è stato trasparente sul processo e ha chiaramente mostrato come ha prodotto il clip.