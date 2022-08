Le formiche possono sostituire i pesticidi: vediamo l'incredibile scoperta

Sapevate che le formiche possono essere utilizzate al posto dei pesticidi in diverse tipologie di colture? In realtà, il controllo dei parassiti da parte loro non è una novità, tuttavia, questo studio ci spiega ulteriori e interessanti dettagli.

Il team di ricercatori ha condotto lo studio, pubblicato poi su "Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences", svolgendo la cosiddetta metanalisi, che consiste nel raggruppare diversi studi su un determinato argomento. Nel caso specifico, sono stati analizzati più di 50 studi pubblicati precedentemente.

Dai risultati è emerso che le formiche possono rivelarsi molto utili per ben 16 tipologie di colture. La loro utilità, le porta ad avere un livello di contrasto ai parassiti addirittura più alto rispetto a quello dei pesticidi in commercio. Tutto ciò non dovrebbe però stupire, considerando che le formiche sono guidate da un solo e grande cervello.

Si tratta, tuttavia, di una capacità che viene a mancare nelle colture che producono "melata", ovvero una sostanza dolce nella quale invece le formiche tendono ad allevare gli afidi, insetti dannosi per le colture. Come se non bastasse, in alcuni casi portano ad allontanare anche diversi impollinatori.

È necessario, quindi, comprendere e valutare per bene gli effetti delle formiche nelle varie colture perché non sempre la loro presenza è realmente efficace. Il team di ricercatori inoltre, ha posto la riflessione anche sull'uso di continue sostanze chimiche. Utilizzarle in modo reiterato infatti, non fa altro che sviluppare resistenza nei vari parassiti, rendendo gli stessi pesticidi sempre più inutili.

Il medesimo principio, si applica purtroppo in ambito medico. Anche se è stato trovato un nuovo alleato contro l'antibiotico-resistenza, la base sottostante è la medesima. L'utilizzo sconsiderato di antibiotici, tende a rafforzare i vari batteri ed agenti patogeni, che in breve tempo sviluppano resistenza al farmaco stesso.