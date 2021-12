Le formiche usano attuare una pratica davvero disgustosa per farsi nuovi amici

Potrebbe non sembrare, ma il mondo delle formiche è davvero affascinante e pieno di curiosità incredibili. Anche questi piccoli insetti costruiscono legami sociali come noi esseri umani, ma per consolidare il loro rapporto non vanno a cena fuori insieme... si vomitano in bocca l'un l'altro. Sì, avete letto bene.

Le formiche hanno tre intestini: anteriore, medio e posteriore. L''intestino anteriore è una sorta di 'stomaco sociale'", secondo Adria LeBoeuf, assistente professore dell'Università di Friburgo in Svizzera. I contenuti dell'intestino medio e posteriore vengono digeriti, mentre i contenuti dell'intestino anteriore devono essere condivisi (a proposito, sapete perché le formiche si scontrano?).

Nelle specie altamente sociali, infatti, la trofallassi - ovvero l'atto di rigurgitarsi il cibo l'uno nella bocca dell'altro - è molto comune. Nutrienti e proteine vengono passati dallo stomaco sociale di un individuo all'altro e, attraverso una serie di questi scambi, le formiche creano una sorta di "sistema circolatorio sociale".

"Se guardi una colonia, in un solo minuto potresti vedere 20 eventi di trofallassi", ha dichiarato LeBoeuf a LiveScience. Durante questo evento, le formiche si passano informazioni come "ormoni, segnali di riconoscimento dei compagni di nido e ogni sorta di altre cose". Bisogna vedere il meccanismo come una sorta di "rete sociale digestiva" in cui energia e informazioni circolano costantemente in tutta la colonia per essere raccolte dagli individui che ne hanno bisogno.

"Spesso, gli adulti nelle colonie di formiche non hanno nemmeno bisogno di mangiare", conclude l'autore principale dello studio Sanja Hakala dell'Università di Friburgo. "Invece, in qualche modo scompongono lentamente queste proteine ​​​​che immagazzinano i nutrienti. Questi risultati mostrano che alcuni membri della colonia possono fare lavoro metabolico a beneficio di altri". Le formiche sono davvero geniali... e hanno trovato perfino il metodo di non annegare quando sono in acqua.