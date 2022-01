FormLabs protagonista al CES 2022: ecco nuove velocissime stampanti 3D a resina

Con la presentazione a sorpresa di Prusa XL si è concluso un entusiasmante 2021 per la stampa 3D. Allo stesso modo, il 2022 non poteva non aprirsi sotto l'insegna di un altro punto di riferimento nel panorama: ecco cosa ha svelato FormLabs al CES di Las Vegas.

Si parte, come sempre, dalle stampanti. A fare il loro ingresso sul mercato saranno le nuove Form 3+ e Form 3B+ con tecnologia SLA e le "loro stampanti 3D più veloci di sempre". Insomma, un claim niente male per un'azienda che da sempre ha fatto di affidabilità e precisione i suoi punti di riferimento.

Le nuove Form sfruttano la tecnologia proprietaria Low Force Stereolithography, introdotta per la prima volta con la Form 3 e con la sorella Form 3B nel 2019. A migliorare, nei nuovi dispositivi di stampa, non sarà soltanto l'hardware. Troveremo, infatti, un software più performante e delle soluzioni innovative per migliorare complessivamente l'esperienza utente.

A bordo, anche il sistema di rilascio rapido di nuova generazione, che permette di staccare con maggiore facilità le stampe dal piatto.

Si parte dalla "piccola" Form 3+. Con un prezzo d'ingresso di 3499 dollari, offrirà agli utenti delle stampe di "qualità industriale", come riporta la fonte, lasciando sottintendere, insieme al prezzo, come queste proposte abbiano dei target commerciali ben precisi. Compatibile con il sistema di ricarica Form 3 Resin Tank V2.1, la Form 3+ è già disponibile all'acquisto sul sito ufficiale.

Al suo fianco, la Form 3B+ è pensata per l'uso professionale. In particolare, per la stampa di modelli dentali con una velocità di stampa di appena 20 minuti per un singolo modello e una stima di 60 stampe al giorno. Il prezzo per il pacchetto base, in questo caso, lievita a 4850 dollari, con il kit completo per professionisti disponibile a 5851 dollari, comprensivo del sistema di post-produzione per lavaggio e cura delle stampe.

