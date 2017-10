Formula 1: in arrivo un servizio proprietario simil-Netflix?

A quanto pare Formula 1 avrebbe intenzione di lanciare un servizio online di live streaming per permettere agli utenti di guardare le gare della prossima stagione su una piattaforma proprietaria.

Una notizia che, se confermata, rappresenterebbe l’ennesimo cambio di rotta per la gestione del circus più famoso al mondo. Bernie Ecclestone, infatti, in passato si era sempre mostrato riluttante verso le nuove tecnologie, ma a quanto pare il nuovo proprietario Liberty Media sarebbe pronto a sfruttare tutte le opportunità rappresentate dal digitale, con un servizio di streaming in diretta da lanciare già in concomitanza con l’inizio ella prossima stagione.

Il capo commerciale della Formula 1, Sean Bratches, ha ammesso che lo sport ha bisogno di offrire un qualcosa “sopra le righe” per attrarre il pubblico. “Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, e vogliamo che questi siano in grado di accedere ai nostri contenuti da qualsiasi posto” ha affermato lo stesso nel corso di un’intervista.

Secondo Bratches, l’obiettivo è quello di creare una piattaforma d’intrattenimento direct-to-consumer.

Chiaramente, però, questa offerta potrebbe essere disponibile solo nei mercati in cui non vi è una copertura televisiva. In Italia i diritti appartengono a Sky TV.