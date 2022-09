La Formula 1 resta su Sky fino al 2027: rinnovato l'accordo per i diritti tv

Sky resta la casa della Formula 1, fino al 2027. La pay tv e la F1 hanno annunciato il rinnovo dell’accordo per i diritti tv del circus automobilistico più famoso del mondo, che copre tutti i paesi in cui Sky è presente.

Restando all’Italia, la Formula 1 resterà su Sky fino al 2027, con la copertura live in esclusiva di tutte le gare, le qualifiche e le sessioni di prove libere su Sky Sport F1 ed in streaming su Now. Chiaramente, sarà garantita anche la visione su TV8 di una selezione di gran premi, che saranno annunciati successivamente.

Gli abbonati a Sky Sport avranno anche la possibilità di accedere alle gare alla massima qualità disponibile: il 4K, su Sky Sport F1 che continuerà ad essere il canale di riferimento. L’accordo, spiega Sky, copre anche Formula 2, Formula 3 e la Porsche Super Cup, che continueranno ad essere trasmesse su Sky Sport.

La notizia è stata commentata sul sito di Sky Sport anche dall’amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali: “siamo incredibilmente orgogliosi della nostra partnership a lungo termine con Sky e siamo lieti di annunciare che continueremo a lavorare insieme, con un impegno molto importante da parte di Sky. Fin dall'inizio del nostro rapporto siamo impegnati entrambi per portare il divertimento, l'emozione e le storie della Formula 1 ai nostri fan tradizionali, coinvolgendo allo stesso tempo un pubblico nuovo e più diversificato. La Formula 1 ha registrato una crescita enorme negli ultimi anni e non posso pensare a un partner migliore per continuare a raggiungere i nostri fan con una copertura dedicata, esperta e approfondita. Sky non solo offre ai fan una copertura in diretta, ma anche una serie di accessi e contenuti dietro le quinte che fanno vivere la F1. Siamo entusiasti del futuro della partnership e del viaggio della Formula 1”.

Ricordiamo che proprio questo weekend andrà in scena il GP di Singapore 2022 su Sky.