Una delle formule matematiche più belle del mondo la dobbiamo a Emmy Noether

La danza tra movimento e pausa, come quella di un giocoliere che lancia palle in aria, ci svela le leggi fondamentali della conservazione. Queste leggi ci assicurano che caratteristiche fondamentali del nostro mondo, come l'energia, non scompaiono semplicemente, ma si trasformano da una forma all'altra (c'è matematica anche nella sabbia).

Come si collegano queste leggi universali alla simmetria del nostro mondo? La risposta a questa domanda ci viene data dalla straordinaria Emmy Noether, una matematica tedesca che ha scoperto una connessione sorprendentemente semplice tra le simmetrie del mondo e le leggi di conservazione.

Nonostante le sfide dell'epoca, dominata dagli uomini e avvolta nei pregiudizi, Noether ha brillato con la sua intuizione e la sua passione per la matematica. Amalie Emmy Noether non era solo una matematica, ma una pioniera. Ha lavorato in particolare sull'algebra e ha avuto un'influenza significativa sulla "fisica matematica".

La sua più grande realizzazione, il Teorema di Noether, ha collegato le simmetrie alle leggi di conservazione che governano energia e momento. Ha mostrato, ad esempio, che la simmetria nella traduzione temporale dà luogo alla conservazione dell'energia, mentre la simmetria nella traduzione spaziale dà luogo alla conservazione del momento.

Noether ha anche contribuito in modo significativo alla teoria della Relatività Generale di Einstein, offrendo spunti cruciali e partecipando a dibattiti intensi sulle equazioni di conservazione in questo contesto. Ha proposto che la Relatività Generale non ha una legge di conservazione ordinaria, ma piuttosto una legge più sfumata e radicata nel tessuto dello spazio-tempo.

Nonostante le sue immense contribuzioni, la scienziata ha affrontato molte sfide in una società sessista. Nonostante fosse una delle menti più brillanti del suo tempo, ha dovuto lottare per essere riconosciuta e rispettata nel suo campo. Fortunatamente, grazie al sostegno di matematici influenti come David Hilbert, la sua eredità vive ancora oggi, ispirando generazioni di scienziati e matematici.