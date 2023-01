I fornelli a gas sono davvero pericolosi? Ecco perché ne parlano tutti

Una polemica che è partita dagli Stati Uniti recentemente è arrivata anche in Italia. L'argomento riguarda i fornelli a gas, che sembrerebbero essere pericolosi per la salute, poiché una nuova ricerca sembra aver collegato l'uso all'asma infantile.

Tutto è iniziato sull'International Journal of Environmental Research and Public Health, che ha concluso che "il 12,7% dell'attuale asma infantile negli Stati Uniti è attribuibile all'uso di stufe a gas". Una ricerca che sicuramente ha fatto discutere e ha attivato il campanello di allarme a molti cittadini... ma vediamo quello che sappiamo.

Nel frattempo, la Commissione statunitense per la sicurezza dei prodotti di consumo ha annunciato che avrebbe esaminato i pericoli posti dalle stufe a gas (nonostante l'amministrazione Biden abbia già garantito che per adesso non è in programma alcun divieto).

A tal proposito, cosa dice la scienza? È noto che la cottura a gas provochi l'emissione di ossidi di azoto (NOx), anche se solo negli ultimi anni è emerso quanto siano inquinanti per l'aria domestica.

Nel gennaio 2022, pensate, i ricercatori hanno misurato la quantità di metano rilasciata dalle cucine a gas in 53 case statunitensi. Incredibilmente, il 76% delle emissioni di metano si verificava effettivamente quando non erano in uso, suggerendo che le cucine a gas siano capaci di inquinare anche quando sono spente.

Mentre l'emissione di ossidi di azoto e metano possono sia irritare i polmoni che portare a complicazioni respiratorie, un'altra ricerca pubblicata nel giugno 2022 ha indicato che le cucine a gas siano capaci di rilasciare una vasta gamma di composti nocivi che potrebbero innescare altri problemi di salute. Per quanto riguarda la situazione sul territorio italico, c'è da dire che i regolamenti dell’Unione Europea chiedono numerose norme e requisiti minimi ai produttori di fornelli a gas.

Attualmente la Commissione europea - come quella statunitense - è già al lavoro per esaminare la situazione, ma non si è parlato in modo esplicito della situazione... che sicuramente sarà discussa nuovamente in futuro.