Forspoken, alcune GPU AMD non sono compatibili: ecco quali

Dopo aver scoperto i motivi che si celano dietro al calo di performance di Forspoken con DirectStorage anche in presenza di una RTX 4090, l'ultimo titolo di Square Enix continua a far parlare anche nel mondo dell'hardware per via di una curiosa incompatibilità.

Nonostante sia stato prodotto sotto l'egida di AMD, infatti, a quanto pare Forspoken non supporta le schede video più datate del team rosso, per l'esattezza quelle sviluppate con architettura Polaris e ricadenti nelle serie Radeon RX 400 e RX 500.

Nonostante le Radeon in questione godano del pieno supporto alle DirectX 12, il titolo richiede una versione superiore dei livelli di funzionalità e più nello specifico si parla del Feature Level 12_2 (Ultimate). Nella stessa situazione la prima generazione Maxwell di NVIDIA, quindi la Serie GTX 700.

L'attuale livello Ultimate delle DirectX 12 è compatibile solo con schede video a partire dall'architettura Turing per NVIDIA e RDNA2 per AMD, ma per riuscire a giocare a Forspoken è sufficiente il supporto al livello 12_1 in cui ricadono invece le NVIDIA Serie GTX 900 (Maxwell di seconda generazione) e le Vega.

Come ricordano i ragazzi di Videocardz, esistono giochi ancora più esigenti come Metro Exodus Enhanced Edition che richiedono direttamente il livello 12_2. Per i possessori di schede video della gamma RTX, invece, ricordiamo che sono stati aggiornati i driver NVIDIA con supporto al DLSS per Forspoken, uno dei rari casi in cui un gioco spalleggiato da AMD riceve una tecnologia del competitor verde.