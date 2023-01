Forspoken: DirectStorage fa perdere il 10% degli FPS, ma per quale motivo?

Un tempo nota come "Project Athia", l'ultima fatica di Square Enix è ormai arrivata ricevendo un'accoglienza tiepida sia dalla critica che dagli utenti. I requisiti di Forspoken per PC hanno fatto discutere, facendo fatica anche su configurazioni di fascia alta.

Ciò che ha convinto tutti, invece, è il quantitativo di tecnologie implementate per ottenere il massimo dal proprio hardware. Nonostante si tratti di un gioco spinto da AMD, infatti, è presente il DLSS di NVIDIA, ma l'aspetto più interessante riguarda sicuramente la presenza di DirectStorage 1.1, tecnologia sviluppata da Microsoft per abbattere i tempi di caricamento su determinate macchine dotate di memorie a stato solido di ultima generazione.

In effetti, sui PC che rispettano i requisiti di storage Forspoken ha mostrato tempi di caricamento pressoché nulli, che si attestano intorno ai 2 secondi o meno in presenza di unità NVMe PCIe Gen4 particolarmente prestanti.

A questo proposito, nelle ultime ore ha fatto discutere l'approfondimento dei ragazzi di PC Games Hardware, che hanno evidenziato importanti cali di framerate in caso di utilizzo di supporti che attivano questa tecnologia, portando a differenze fino all'11% in 4K nella media FPS tra un SSD SATA e un'unità NVMe Gen4: con una RTX 4090 questo si traduce in 83 FPS contro 74, una rinuncia importante a cui però corrisponde una discrepanza nei tempi di caricamento di circa 20 secondi tra l'una e l'altra unità.

Ma a cosa si deve questo gap prestazionale? Ebbene, per comprendere questi dati è opportuno ricordarsi come funziona DirectStorage 1.1: si tratta di un metodo straordinariamente efficace di trasferimento dei dati di gioco che, di fatto, esclude la CPU dall'equazione delegando alla GPU l'attività di memorizzazione degli asset e la loro decompressione.

Da ciò si deducono due importanti aspetti del suo funzionamento. Per prima cosa, DirectStorage andrà a occupare molta più memoria video di quanta ne sarebbe necessaria altrimenti. In secondo luogo, l'attività di decompressione potrebbe andare a impattare sulle performance totali della scheda video, portando a questa riduzione di frame non invalidante ma comunque sensibile,