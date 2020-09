Forte boato in città a Parigi: un aereo da combattimento ha infranto la barriera del suono

Un forte boato ha scosso la città di Parigi stamattina, a causa di un aereo che ha infranto la barriera del suono provocando un rumore simile a quello di un’esplosione. I francesi si sono immediatamente preoccupati, soprattutto dopo quanto accaduto la scorsa settimana, e si sono precipitati a chiamare i numeri di emergenza.

La Prefettura di Parigi, attraverso un post pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter, ha voluto immediatamente rassicurare tutti e nell’invitare la cittadinanza a non intasare i numeri di emergenza, ha specificato che “il forte rumore sentito stamattina non è collegato ad un’esplosione, ma è stato causato da un caccia che ha attraverso la barriera del suono”.

In molti l’hanno paragonato all’esplosione avvenuta nel porto di Beirut lo scorso 4 Agosto, che ha provocato danni incalcolabili per la capitale libanese.

Il rumore è stato udito in vari dipartimento della capitale francese e della regione parigina, ma ha anche provocato una breve interruzione durante il match del Roland Garros tra Stanislas Wawrinka e Dominik Köpfer.

Non è la prima volta che accadono incidenti di questo tipo: qualche anno fa anche in Lombardia due caccia avevano rotto il muro del suono, scatenando anche in quel caso una vera e propria psicosi attentato nel capoluogo lombardo.