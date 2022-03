Forte boato in Veneto: un caccia ha infranto il muro del suono

Il giorno 21 marzo 2022, verso le ore 14:20, in Veneto si è udito un forte boato, capace di far tremare le finestre nella zona della Laguna. Il suono, simile ad un’esplosione, si è avvertito principalmente nella zona est della regione, tra Jesolo e Cavallino, ma anche a Venezia e nel Trevignano si è udito il frastuono.

Il rumore è da attribuirsi quasi sicuramente ad un caccia militare che ha sfondato il muro del suono, proprio come capitò in Lombardia quattro anni fa, quando circolò su Twitter la voce di un attentato terroristico. Il boom sonico, nel Veneto, non dovrebbe essere un fenomeno così raro in quanto, in provincia di Treviso, è stanziata la base dell’Aeronautica Militare di Istrana.

Così l’account di Facebook del Comune di Roncade descrive l’accaduto: “In merito ai boati sentiti dalla cittadinanza nel primo pomeriggio di quest’oggi, i Vigili del Fuoco hanno avvertito il Sindaco che presubilmente sono dovuti al passaggio di aerei che hanno infranto il muro del suono.”

Il boom sonico avviene quando un velivolo raggiunge la velocità di 1 Mach, che equivale a 1234.8 km/h. Citando la definizione, è il rapporto tra le velocità di un oggetto in moto in un fluido e la velocità del suono nel fluido considerato. Ciò ci fa comprendere come la rottura del muro del suono può avvenire anche quando il velivolo e il suono sono alla stessa velocità.

Può sembrare una cosa da poco, tuttavia un boato di questo tipo si presenta violentemente alle orecchie di coloro che si trovano nelle circostanze del fenomeno. Insomma, i caccia non sono dei novizi dell’arte di far tremare le finestre, infatti, nel 2020, anche a Parigi si registrò un aereo da combattimento che ha infranto la barriera del suono.