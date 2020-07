Forte esplosione sul vulcano Stromboli, il video registrato dalle telecamere

L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato che alle 6:23 di questa mattina è stata registrata un'esplosione di forte intensità sul Vulcano Stromboli. Le telecamere di sorveglianza avevano osservato anche un'altra esplosione alle 5.

Il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha voluto tranquillizzare tutti ed ha osservato che si "è verificata una esplosione maggiore, ma non è paragonabile in nessun modo rispetto a quella dell'anno scorso: se quella di stamane, per intenderci, ha avuto valore 10, quella dell'anno scorso ha avuto valore 100. Nessuna sottovalutazione, ma neppure nessuna esasperazione".

Le due esplosioni "sono state percepite, hanno creato preoccupazione, ma la situazione è sotto controllo. Negli ultimi 20 anni si sono verificati 40 fenomeni di questo genere, due all'anno. Non abbiamo sottovalutato e sottostimato nulla, diciamo sempre che viviamo sopra un vulcano e che dobbiamo imparare a conviverci".

Secondo quanto affermato dall'INGV, tutti i prodotti generati dall'esplosione sono ricaduti sulla terrazza craterica e lungo la sciara di fuoco, e sono stati seguiti da una breve sequenza di eventi esplosivi ed un incremento dell'ampiezza del tremore.

Non si sono attivate le sirene, in quanto come spiegato dal primo cittadino queste si azionano secondo uno schema, ovvero "quando l'esplosione raggiunge determinati livelli che non sono stati raggiunti. Siamo in costante contatto con la Protezione civile regionale a nazionale. L'isola è tranquilla e ben frequentata. L'accesso al vulcano è interdetto. E' tutto sotto controllo".

Esattamente lo scorso anno lo Stromboli aveva tornato ad eruttare, con una serie di esplosioni e colate laviche.