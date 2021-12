Forte scossa di terremoto nel nord Italia: avvertita anche a Milano

Un'improvvisa scossa di terremoto ha destato il nord Italia nella mattinata del 18 dicembre 2021. Si inizia a parlare di stime provvisorie su intensità e zone coinvolte. Nulla ancora su eventuali danni.

Secondo le stime del servizio sperimentale terremoti, la scossa, con epicentro in zona Bergamo, per l'esattezza Bonate Sotto, ma che stando ai primi feedback sarebbe stata avvertita anche in Piemonte orientale, si attesterebbe su una Magnitudo tra 4.3 e 4.8. Anche Milano tra le città dove la scossa sarebbe stata avvertita con forte intensità, ma Bergamo resta al momento la zona più sensibile per eventuali aggiornamenti in merito alla questione.

Un episodio dunque moderato e, si spera, solo un grande spavento per la popolazione. Quanto all'orario, l'ente di monitoraggio segnala le 11:34 come minuto esatto in cui è avvenuto l'evento sismico. Profondità 26 Km, la prima identificazione è avvenuta a cura della Sala sismica INGV-Roma, stando alla pagina ufficiale.



Restiamo in attesa delle prime raccolte di informazioni dai servizi social messi a disposizione dai giganti del tech, come il Safety Check di Facebook per il terremoto in centro Italia, oppure l'Android Earthquake Alert System che si rivelò particolarmente utile durante la scossa terremoto a Milano rivelata da Google nel dicembre del 2020.