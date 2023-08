Una fortezza di spine preistorica è stata scoperta sul fondo di un lago

Sotto le acque turchesi del lago di Ohrid, in Albania, gli scienziati hanno scoperto un insediamento preistorico vecchio ottomila anni. Il ritrovamento è però avvolto da un mistero: perché il villaggio è protetto da una fortezza di punte acuminate?

La datazione al radiocarbonio colloca il sito tra il 6.000 e il 5.800 a.C. Sarebbe quindi il più antico villaggio lacustre d'Europa finora scoperto, strappando il primato agli insediamenti ritrovati sulle Alpi Italiane (e ben più vecchio di questo villaggio trovato sul fondo di un lago svizzero).

Assistiti da sommozzatori professionisti, gli archeologi hanno rinvenuto numerosi frammenti fossili di legno di quercia nelle vicinanze dell’insediamento. Dalle loro analisi, i ricercatori stimano che circa 100.000 spuntoni di legno siano stati conficcati sul fondo del lago, molto probabilmente con scopo difensivo.

Non è ancora chiaro da chi o da cosa si stessero proteggendo queste persone. Tuttavia, secondo Albert Hafner, professore di archeologia dell'Università di Berna, "per difendersi in questo modo, avranno dovuto abbattere un'intera foresta".