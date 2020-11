Quanto sono forti i gorilla comparati agli esseri umani?

"Attenti al gorilla" cantava Fabrizio De André nella sua canzone, ma perché stare attenti? Innanzitutto perché si tratta di una creature incredibilmente forte e anche estremamente intelligente. Possiamo considerare i gorilla come i 10 animali più forti al mondo, in relazione alle loro dimensioni e al loro peso: ma quanto sono potenti?

Stiamo parlando di animali che - pur di mangiare i suo frutti - riescono facilmente ad abbattere i grandi alberi di banana. I gorilla sono da 4 a 9 volte più forti dell'essere umano maschio medio. Un gorilla silverback, ovvero una creatura che ha raggiunto la piena maturità sessuale, può sollevare fino a 815 kg di peso.

La forza di un gorilla è particolarmente impressionante se applicata ad azioni specifiche. Ad esempio, un gorilla può facilmente spezzare una spessa canna di bambù, mostrando una forza circa 20 volte maggiore rispetto alla media degli umani. Niente palestra: grazie al loro habitat naturale, queste creature riescono ad allenarsi semplicemente "vivendo"; senza contare che - per ottenere il dominio del territorio - combattono molto spesso tra loro.

In uno scontro gorilla vs essere umano, il gorilla ne uscirebbe quasi sempre vincitore. Tuttavia, a differenza dall'uomo moderno, i nostri "cugini" primati generalmente utilizzano la loro forza solo come forma di autodifesa o quando si sentono minacciati, proprio come la maggior parte degli altri animali della Terra.

Per studiare queste magnifiche creature, gli scienziati hanno creato una "scimmia robot" per infiltrarsi nelle loro fila... e ci sono riusciti.