Forti sconti sulla linea Surface Pro di Microsoft su Amazon

Torna il nostro appuntamento quotidiano con le migliori offerte d'informatica ed elettronica proposte su Amazon Italia. Nella giornata di oggi ci soffermiamo sugli importanti sconti che il colosso degli e-commerce propone su quasi l'intera gamma di 2-in-1 Microsoft, i Surface Pro.

Di seguito gli sconti:

Microsoft Surface Pro Tablet, Processore Core i5, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, Grigio: 1.096,99 Euro contro i precedenti 1.499 Euro

Microsoft Surface Pro Tablet, Intel Core i5-7300U, RAM 8 GB, 128 GB, Grigio: 799 Euro contro i 1.169,99 Euro precedenti

Microsoft Surface Pro Tablet, 12.3" PixelSense, Intel Core i7, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, Grigio: 1.999 Euro contro i 2.549 Euro precedenti

Microsoft Surface Pro Tablet, Processore Core M, 4 GB di RAM, SSD da 128 GB, Grigio: 824,98 Euro contro i 959 Euro precedenti

Come sempre, tutti i prodotti beneficiano delle spedizioni Prime per tutti gli iscritti al programma Amazon. La spedizione viene gestita interamente dalla compagnia di Jeff Bezos.

Al momento non sappiamo se l'offerta sia valida fino ad esaurimento scorte o a tempo limitato: nelle schede dei prodotti però non sono disponibili indicazioni di questo tipo, ma come sempre in questi casi vi invitiamo ad effettuare l'ordine nel minor tempo possibile in caso d'interesse nei confronti di uno degli oggetti.