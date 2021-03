Fortnite, Apple e Google obbligate ad accettare pagamenti alternativi

In attesa dell'inizio del processo che vedrà Apple ed Epic avversarie in tribunale, la House of Representatives dell'Arizona ha fatto la sua prima mossa contro Apple e Google, anticipando di fatto il disegno di legge nazionale.

Si tratta di una modifica alla preesistente legge HB2005 che adesso passerà in mano al Senato dello Stato, per poi raggiungere la scrivania del governatore dell'Arizona, Doug Ducey.

L'emendamento alla legge HB2005 impedirà agli Store che superano un milione di download di costringere gli sviluppatori con sede nello Stato di utilizzare un sistema di pagamento unico e vincolante, ponendo quindi un fermo alla politica delle microtransazioni presente nell'App Store di Apple e nel Google Play Store.

I residenti nello Stato inoltre, non potranno a loro volta essere obbligati a effettuare acquisti in-app mediante un metodo di pagamento unico, ma al momento non è chiaro se questo permetterà agli sviluppatori non residenti in Arizona di evitare il pagamento delle commissioni.

Infine, viene espressamente vietato alle aziende proprietarie dei negozi online di applicare sanzioni o vendicarsi nei confronti degli sviluppatori che scelgono metodi di pagamento alternativi.

Forte opposizione a questo disegno di legge da parte degli Arizona Democrats, che vorrebbero evitare che lo Stato interferisca in questioni legali in corso fra aziende, riferendosi in particolar modo alla vicenda che ha dato vita alla polemica, ovvero la diatriba legale fra Epic, Google e Apple.