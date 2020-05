Fortnite, bambino piange per il drop e commuove Diplo dei Major Lazer

" Mi sono perso il drop, papà ", si sente dire al bambino all'inizio del video. Tuttavia, tutto è andato per il verso giusto, visto che il concerto è continuato come si deve. "Aver sentito questo ragazzino piangere per essersi perso il drop di 'Light It Up' ha contemporaneamente 'rotto' e 'ridato vita' al mio cuore", ha concluso Diplo.

"Ragazzi, dovreste davvero provare a diventare il più grande DJ del mondo ed essere la prima persona ad esibirsi dal vivo nel più grande videogioco del mondo. È super divertente ", ha continuato il fondatore dei Major Lazer. Oltre alle dichiarazioni relative all'evento, un tweet che non è passato di certo inosservato è quello relativo a un video in cui si sente un bambino piangere per essersi perso il drop del brano "Light It Up" dei Major Lazer.

