Fortnite, concerto di Diplo con Young Thug imminente: come seguire l'evento

È tutto pronto: Fortnite si prepara a ospitare un evento speciale questa notte: un concerto di Diplo che vedrà anche la partecipazione del noto rapper statunitense Young Thug (informazione interessante: quest'ultimo ha rappato in un brano in cui c'è anche l'italiano Laioung).

Perché è un evento speciale

Qualcuno di voi si starà sicuramente chiedendo perché nelle immagini che annunciano l'evento si legge "Diplo Presents: Thomas Wesley". Ebbene, si tratta del nome dell'ultimo album del DJ statunitense (in realtà la denominazione completa sarebbe "Diplo Presents Thomas Wesley, Chapter 1: Snake Oil"), che vedrà la sua premiere proprio su Fortnite. L'album è uscito il 29 maggio 2020, ma chiaramente Diplo non ha avuto finora occasione di eseguire live i brani, a causa della situazione attuale. Nessun problema: c'è il titolo di Epic Games.

Si tratta, dunque, di un evento speciale, in quanto è la prima volta che i brani dell'album vengono eseguiti "live". Tra l'altro, il disco di Diplo contiene la canzone "Dance with Me", che vede i featuring di Thomas Rhett e del rapper Young Thug. È già stata annunciata la presenza di quest'ultimo, quindi probabilmente durante l'evento non mancherà questo brano. Inoltre, possiamo aspettarci anche "On Mine", dato che il featuring in questo caso è Noah Cyrus (che sarà presente durante il concerto). Insomma, nonostante il concerto sia uno di quelli "secondari" che si svolgono sul palco della modalità Party Royale e non un grande evento come quello di Travis Scott, s respira sicuramente "un'aria diversa" rispetto alle altre volte.

Per chi non lo sapesse, Diplo ha già tenuto un concerto su Fortnite, ma quella volta sono stati eseguiti principalmente brani dei Major Lazer.

A che ora parte il concerto su Fortnite

Come accennato in apertura, il concerto di Diplo, che vedrà anche la partecipazione di Young Thug e Noah Cyrus, è ormai imminente. Infatti, l'evento prenderà il via alle ore 3:00 italiane di venerdì 26 giugno. Insomma, manca veramente poco al concerto.

Come seguire il concerto di Diplo e Young Thug

Le modalità per seguire l'evento in-game sono quelle classiche che gli utenti che hanno già seguito un concerto nella modalità Party Royale di Fortnite conoscono a menadito. All'orario previsto, basta avviare una partita nella succitata modalità e recarsi nella zona del palco principale con il proprio personaggio. Trovarlo non è per nulla difficile: solitamente ci sono dei giganti ologrammi che ballano, la musica proviene da lì, è l'unica zona con un maxischermo e chiaramente basta seguire gli altri giocatori, dato che tutti si fionderanno a seguire l'evento.

Ovviamente, ci sono anche altri modi per guardare il concerto senza giocarlo in prima persona. Infatti, nella pagina di Twitch dedicata a Fortnite trovate già dirette in molteplici lingue che attendono l'inizio dell'evento. Lo stesso avviene su YouTube Gaming, dove potete trovare altre live streaming. Sicuramente all'ora del concerto troverete persone che lo trasmettono su entrambe le piattaforme.

Quali repliche sono previste

Lo sappiamo: l'orario non è dei migliori per noi italiani. Tuttavia, come sempre, Epic Games ha previsto una replica in-game. Quest'ultima si terrà alle ore 18:00 italiane di lunedì 29 giugno 2020. Insomma, se vi perdete la diretta, potrete recuperarla in quella giornata.

Skin ed emote relative all'evento

Stando a quanto scritto dalla stessa Epic Games sul suo sito ufficiale, per festeggiare l'evento, da oggi 25 giugno 2020 sono state nuovamente rese disponibili diverse skin, come Mortafiamma, Desperado, Rio Grande, Frontiera, Ladrona e Vita notturna. Non manca anche l'emote Esilarante. Potete trovare tutto all'interno del Negozio oggetti.