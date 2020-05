Fortnite, concerto 'segreto' di Diplo nella notte: video e repliche

Dopo il successo dell'evento Fortnite x Travis Scott, nella notte tra l'1 e il 2 maggio c'è stato un altro evento, avviato senza troppi preavvisi, probabilmente in modo da fare una sorpresa agli appassionati.

Di che evento si sta parlando

Ebbene, stando anche a quanto riportato da The Verge ed Engadget, alle ore 3:00 di oggi 2 maggio 2020 si è tenuto un DJ Set di Diplo dei Major Lazer nel palco principale della modalità Party Royale di Fortnite, rilasciata giusto qualche giorno fa. Per chi non lo sapesse, si tratta di un "luogo virtuale" in cui i giocatori posso scorrazzare liberamente per la mappa, socializzando con gli altri utenti piuttosto che eliminarli. Proprio in questo contesto si è tenuto il DJ Set di Diplo, che è durato circa 15 minuti ed è stato "presentato" dall'attore Jordan Fisher.

Come rivedere il concerto di Diplo dei Major Lazer

In pochi si aspettavano che Fortnite annunciasse un evento di tale portata nella notte, ma per fortuna i presenti hanno registrato tutto ed è prevista una replica in-game pensata per chi non è riuscito a partecipare. Per quanto riguarda le registrazioni, ne trovate una completa qui sopra (vi basta utilizzare l'apposito player). Se, invece, volete partecipare "di persona" all'evento, all'interno del gioco, Epic Games ha già annunciato, tramite l'account Twitter ufficiale di Fortnite, che la replica partirà alle ore 16:00 italiane di oggi 2 maggio 2020.

Le skin dei Major Lazer su Fortnite

Stando anche a quanto riportato da Gamespot, a corredo dell'evento sono arrivate anche le skin dei Major Lazer su Fortnite. In particolare, è presente il Major Lazer Bundle, che al momento è scontato a 2475 V-Buck. Insomma, non vogliamo farvi troppi spoiler, ma, se siete interessati, vi consigliamo di fare un giro nel Negozio di Fortnite.

Perché è un precedente importante

Questi concerti virtuali stanno attirando l'attenzione non solo degli appassionati di videogiochi, ma anche di musica e tecnologia in generale. Lo dimostrano i dati del precedente evento, Fortnite x Travis Scott, che ha mantenuto incollate allo schermo oltre 12 milioni di persone. Tuttavia, il concerto di questa notte segna una "svolta" importante. Infatti, Diplo non è stato ricreato all'interno del gioco come Travis Scott e Marshmello, ma è apparso semplicemente in carne e ossa tramite uno schermo. Questo consente potenzialmente ad Epic Games di lanciare eventi più velocemente, inserendoli all'interno della nuova modalità Party Royale. In parole povere, potremmo presto avere molti concerti "secondari" di questo tipo, che ci porteranno verso gli eventi "principali", realizzati in modo simile a quanto abbiamo visto con Fortnite x Travis Scott. Staremo a vedere, ma sicuramente questo DJ Set di Diplo è un evento importante per il titolo di Epic Games.