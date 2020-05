Fortnite, cosa fanno i giocatori durante un concerto? Funziona da mobile?

Nella giornata di ieri 9 maggio 2020 si è tenuto un nuovo concerto su Fortnite: ci riferiamo all'evento con Steve Aoki, Dillon Francis e deadmau5. Ormai questa serie di concerti è consolidata: il titolo di Epic Games ha già ospitato artisti del calibro di Travis Scott, Marshmello e Diplo dei Major Lazer.

Si può seguire un evento di Fortnite da mobile?

L'enorme successo di queste iniziative sta attirando la curiosità anche degli utenti più insospettabili, che però non si sono ancora avvicinati molto a questi concerti. Ebbene, oggi rispondiamo ad alcuni quesiti diffusi: cosa succede durante un evento Party Royale di Fortnite? È possibile seguire un evento da mobile? Cosa cambia se si decide di utilizzare uno smartphone o un tablet al posto di un PC o di una console per seguire uno di questi concerti?

Ebbene, per analizzare per bene come Epic Games gestisce gli eventi, abbiamo deciso di partecipare da tablet alla replica del succitato concerto di Steve Aoki, Dillon Francis e deadmau5, in modo da raccontarvi cosa succede solitamente durante un concerto "secondario" di Fortnite (quelli che si tengono nel palco della modalità Party Royale) e analizzare l'esperienza offerta su mobile (sì, si può accedere agli eventi da questa piattaforma).

Il bonus omaggio

Ebbene, non appena siamo entrati su Fortnite, il gioco ci ha avvertito che in quel momento era possibile rivivere lo spettacolo. Inoltre, subito dopo, il titolo ci ha fornito in omaggio il dorso decorativo "Ali al neon", che abbiamo potuto equipaggiare al volo. Inoltre, Fortnite ha impostato in modo automatico la modalità su Party Royale, così da rendere più immediato l'accesso all'evento.

Cosa succede durante un concerto Party Royale su Fortnite

Caricata la mappa di gioco e notati i dettagli grafici chiaramente più "limitati" rispetto a PC e console, ci siamo recati al palco centrale di Party Royale: trovarlo è stato semplice, dato che è presente un maxischermo e la maggior parte dei giocatori si reca in quel punto durante un concerto.

La prima scoperta che un neofita fa non appena giunto al palco centrale è che gli utenti possono raccogliere degli oggetti o dei veicoli presenti all'interno della mappa e portarli nel luogo dove si svolge un concerto. Ad esempio, esplorando gli edifici della mappa, è possibile trovare delle macchine che distribuiscono canne da pesca, armi che sparano vernici colorate e molto altro.

In particolare, attraverso le canne da pesca è possibile "prendere" un giocatore e portarlo verso di sé. Si tratta di una possibilità che non è sembrata andare molto giù ad alcuni utenti presenti nel server in cui abbiamo partecipato all'evento, dato che c'è chi si "divertiva" a far cadere i giocatori, che magari volevano invece semplicemente seguire l'evento.

Per il resto, a lato del palco centrale ci sono degli ologrammi che ballano e delle "piattaforme di lancio" che l'utente può utilizzare per "lanciarsi" in aria con il deltaplano. Dietro al maxischermo dove si svolge l'evento, c'è invece dell'acqua: gli utenti possono andare in profondità, ma ovviamente l'audio non sarà dei migliori.

In ogni caso, all'inizio dell'evento c'è stata una presentazione da parte dell'attore Jordan Fisher, che aveva già svolto lo stesso ruolo durante il concerto di Diplo dei Major Lazer. Una volta iniziato il concerto, che ha visto "salire sul palco" Dillon Francis per primo, gli utenti si sono messi a ballare tramite delle emote, salvo ovviamente chi cercava di "acchiappare" gli altri con la canna da pesca oppure "prenderli sotto" con un veicolo.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è il fatto che, durante l'evento, i giocatori possono tranquillamente scorrazzare per la mappa e completare, ad esempio, le sfide a tempo con il deltaplano: per questo motivo, c'è stato chi è tornato solamente per seguire il suo artista preferito.

Il concerto è andato avanti per circa un'ora in questo modo: a schermo si sono alternati Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5. L'interazione con l'evento non è stata molto elevata: sono stati semplicemente proiettati sullo schermo i tre DJ e ogni tanto le luci cambiavano e iniziava a piovere (o comunque comparivano degli effetti visivi). La maggiore interazione è derivata, dunque, dagli oggetti portati dagli altri giocatori.

La modalità Party Royale apre a nuovi scenari

Insomma, questi concerti "secondari" che si svolgono nella modalità Party Royale sono un po' meno "dettagliati" rispetto ad un evento come Fortnite x Travis Scott, in cui il rapper texano è stato ricreato all'interno del gioco. Tuttavia, nonostante siano meno spettacolari, si tratta di eventi molto interessanti da analizzare come fenomeno, dato che milioni di giocatori provenienti da tutto il mondo stanno effettivamente seguendo delle performance di alcuni artisti nello stesso momento, interagendo tra di loro.

Inoltre, la modalità Party Royale consente potenzialmente ad Epic Games di organizzare questi concerti molto rapidamente. Infatti, nel giro di due weekend ci sono già stati due eventi. In parole povere, l'intento della software house sembra quello di voler creare una sorta di "cittadina" all'interno del gioco, in cui gli utenti svolgono le varie attività disponibili e poi si recano al concerto tutti insieme. Una direzione molto interessante, che mira a creare un "senso di comunità".

È un problema seguire un concerto da mobile?

Per quanto riguarda le performance, l'evento è stato molto godibile anche da mobile, nonostante le ovvie carenze tecniche e qualche piccolo bug. Ad esempio, alla fine del concerto il presentatore stava per ringraziare tutti i partecipanti, ma l'audio e il video si sono interrotti un po' prima. Un inconveniente che non è comunque andato a "impattare" sull'esperienza.