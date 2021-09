Fortnite, Epic Games venderà NFT? La risposta del CEO è netta

Il mondo dei videogiochi è alla costante ricerca, come d'altronde lo sono anche altri settori, di nuovi metodi di monetizzazione, tra loot box e chi più ne ha più ne metta. Fortnite ha trovato la sua strada attraverso Pass Battaglia e skin, riuscendo a far fruttare come si deve il tutto, ma per il momento non ha ancora esplorato gli NFT.

Per chi non lo sapesse, gli NFT sono token crypto che di fatto danno valore e "certificano" un elemento digitale. In questo contesto, non sono dunque in pochi coloro che si sono chiesti il motivo per cui Epic Games non ha ancora deciso di percorrere questa strada. Il dubbio è lecito: capite bene che potenzialmente potrebbe rivelarsi un "affare" per la software house, vista l'enorme popolarità di Fortnite e il costante arrivo di nuovi elementi digitali legati al suo universo.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da The Verge, Tim Sweeney, CEO di Epic Games, ha deciso di analizzare ufficialmente la questione. Infatti, Sweeney ha pubblicato un tweet in cui afferma: "Non stiamo puntando sugli NFT poiché l'intero settore è attualmente intricato, visto il mix di truffe, interessante tecnologia decentralizzata alla base e truffe" (no, non si tratta di un refuso, Sweeney ha ripetuto due volte "truffe"). Come ben potete immaginare, la community del mondo crypto non l'ha presa esattamente bene.

Il CEO di Epic Games ha dunque partecipato al dibattito che si è scatenato nei commenti, chiarendo il fatto che ovviamente non intende dire che gli elementi digitali siano privi di valore (anche perché Fortnite pullula di skin e simili) ma semplicemente che gli NFT a suo modo di vedere valgono ben poco.