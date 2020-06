Fortnite, che giornata: da Young Thug al film integrale gratuito di Nolan

Abbiamo parlato spesso su queste pagine di Fortnite, non solamente in quanto videogioco, ma anche come luogo di aggregazione virtuale che accoglie appassionati di musica, tecnologia e non solo. Infatti, i suoi eventi vanno al di là del medium di riferimento, dando vita a dei nuovi contesti sociali molto interessanti.

Per questo motivo, abbiamo pensato di proporvi, sulle pagine di Everyeye Tech, alcuni contenuti che analizzano queste attività portate avanti da Fortnite. Abbiamo già capito cosa fanno le persone durante i concerti della modalità Party Royale, ma oggi 26 giugno 2020 il titolo di Epic Games ha ospitato un altro tipo di esperienza: la proiezione gratuita di un film integrale.

Sì, avete capito bene: in Italia, i giocatori di Fortnite hanno potuto assistere, senza nemmeno dover pagare il biglietto, alla pellicola "Inception" di Christopher Nolan. Uscito nel 2010, il film con Leonardo DiCaprio, "andato in onda" a partire dalle ore 11:00 di questa mattina (alle ore 23:00 ci sarà l'unica replica in-game), è il primo contenuto di questo tipo trasmesso integralmente all'interno del titolo di Epic Games. Infatti, in precedenza erano stati fatti vedere solamente trailer, come quello di "Tenet".

Tra l'altro, in altri Paesi oggi su Fortnite i giocatori hanno potuto vedere gratuitamente anche "Batman Begins" e "The Prestige", altre due pellicole di Nolan. Se vi state chiedendo come è avvenuta la proiezione, dovete sapere che il film è stato fatto vedere ai giocatori tramite un maxischermo presente in-game (come potete vedere nel video presente qui sopra). Ovviamente, c'è la possibilità di porre il focus della visuale sullo schermo.

Per il resto, alle ore 3:00 di questa mattina c'è stato il concerto di Diplo, Young Thug e Noah Cyrus, che potete rivedere tramite il video presente qui sotto (la replica in-game avverrà il 29 giugno 2020 alle ore 18:00 italiane). Stiamo parlando della premiere del nuovo album del DJ statunitense, quindi anche in questo caso si è trattato di un evento speciale.

Insomma, Fortnite diventa sempre più un luogo di aggregazione virtuale, dato che consente alle persone di guardare film e assistere a concerti in compagnia. Tra l'altro, tutto questo è fruibile in modo gratuito.