Fortnite, Aoki, Francis e deadmau5 danno spettacolo: curiosità e video

Come vi abbiamo preannunciato su queste pagine, nella notte tra l'8 e il 9 maggio 2020 è andato in scena un nuovo concerto su Fortnite (tramite la modalità Party Royale). I protagonisti questa volta sono stati i noti DJ Steve Aoki, Dillon Francis e deadmau5.

Ebbene, come potete vedere dal video riproducibile tramite il player presente qui sopra, l'evento è durato quasi un'ora. I tre DJ si sono esibiti uno dopo l'altro: il primo è stato Dillon Francis, poi si è passati a Steve Aoki e, infine, a deadmau5. Molto interessante la contestualizzazione nel gioco di quest'ultimo, dato che stiamo parlando di un artista diventato famoso anche per il suo iconico copricapo alla "Topolino".

Deadmau5 e i suoi easter egg

Interessante curiosità per i videogiocatori: in Watch Dogs è presente un personaggio chiamato Defalt, che secondo molti si rifà palesemente alla figura di deadmau5, dato che è un DJ, viene chiamato "topo" e dispone di un copricapo simile a quello dell'artista canadese. Inoltre, in Watch Dogs 2 è presente la traccia "Seeya", realizzata proprio da deadmau5 in collaborazione con Colleen D'Agostino.

Tra l'altro, deadmau5 è diventato una sorta di "easter egg" in diversi videogiochi: ad esempio, ha un suo cameo in Goat Simulator e dispone di una sua skin in Rocket League. Adesso il DJ canadese ha avuto anche un concerto su Fortnite, in un evento con altri colleghi. Insomma, il mondo della musica e dei videogiochi si intrecciano sempre di più. Nel frattempo, vi ricordiamo che ci sarà la possibilità di "rivivere" l'evento in-game alle ore 20:00 di oggi 9 maggio 2020.

Inoltre, per chi si collegherà a Fortnite entro le ore 16:00 dell'11 maggio 2020, ci sarà come bonus gratuito il dorso decorativo "Ali al neon".